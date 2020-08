Essen. WestLotto legt Sneaker von Adidas für die Deutsche Sporthilfe auf.

Die Rentenlotterie GlücksSpirale feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. 1970 zur Finanzierung der Olympischen Spiele 1972 ins Leben gerufen, ist sie seitdem wichtigster Förderer des olympischen Sports in Deutschland. Um diese langjährige Unterstützung des Sports sichtbar zu machen, hat WestLotto den Olympia-Ausstatter Adidas mit der Produktion von individuellen GlücksSpirale-Sneakern beauftragt. Die Sneaker stehen symbolisch für die Unterstützung von Leistungssport und -Sportlern, denen sowohl die GlücksSpirale als auch WestLotto gleichermaßen verpflichtet sind.

Andreas Kötter, Sprecher der Geschäftsführung von WestLotto hat die ersten Sneaker im Ruderleistungszentrum in Dortmund an die Sporthilfe sowie an die Athleten desDeutschland-Achters übergeben. „WestLotto ist stolz auf den Leistungssport in unserem Bundesland. Daher fördern wir ihn gerne, auch und vor allem gemeinsam mit der GlücksSpirale. Diese Schuhe stehen symbolisch für unsere Unterstützung“ sagt er.

GlücksSpirale-Sneaker an Deutsche Sporthilfe übergeben GlücksSpirale-Sneaker an Deutsche Sporthilfe übergeben Die Ruderer des Deutschland-Achter trainieren im Ruderleistungszentrum in Dortmund. Foto: Andrea Bowinkelmann

GlücksSpirale-Sneaker an Deutsche Sporthilfe übergeben Die Sportler sind kreativ: Nicht nur Unterschriften, sondern auch kleine Zeichnungen finden auf den Sneakern Platz. Foto: Andrea Bowinkelmann

GlücksSpirale-Sneaker an Deutsche Sporthilfe übergeben Die Sneaker wurden von WestLotto zusammen mit dem Olympia-Ausstatter Adidas designt und produziert. Foto: Andrea Bowinkelmann

GlücksSpirale-Sneaker an Deutsche Sporthilfe übergeben WestLotto-Geschäftsführer Andreas Kötter (links) übergibt die Sneaker zum 50. Jubiläum der GlücksSpirale an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Sporthilfe, Thomas Berlemann. Im Hintergrund zu sehen: Die Ruderer des Deutschland-Achters. Foto: Andrea Bowinkelmann

GlücksSpirale-Sneaker an Deutsche Sporthilfe übergeben Die Ruderer (v.l.n.r.) Laurits Follert, Hannes Ocik und Torben Johannesen des Deutschland-Achters signierten gemeinsam mit ihren Teamkollegen rund 50 Paare der GlücksSpirale-Sneaker. Die Sneaker werden als Unikate u.a. an junge Leistungs- und Behindertensportler weitergegeben. Foto: Andrea Bowinkelmann

Bundesweit fließen jährlich rund vier Millionen Euro aus den Erlösen der GlücksSpirale an die Deutsche Sporthilfe. Damit unterstützt die Sporthilfe deutsche Nachwuchs- und Leistungssportler auf dem Weg an die Weltspitze. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe Thomas Berlemann nahm die Sneaker von WestLotto entgegen. Thomas Berlemann: „Toll, dass die GlücksSpirale uns und unsere Sportler und Sportlerinnen seit 50 Jahren unterstützt. Der Deutschland-Achter bedankt sich stellvertretend für die 4.000 Sporthilfe-Athleten für die jahrzehntelange Förderung durch die 16 Lottogesellschaften. Die Deutsche Sporthilfe gratuliert herzlich zum 50. Geburtstag der GlücksSpirale.“