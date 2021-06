Gesichter gesucht! WestLotto sucht Kunden für Kampagne

Essen. Für eine Kampagne werden Lottospielerinnen und Lottospieler gesucht, die das Gesicht von Deutschlands größter Lotterie werden möchten.

Endlich ein eigenes, professionelles Fotoshooting erleben und dafür sogar einen Gewinn in Höhe von 1.000 Euro bekommen: Für eine Kampagne werden Lottospielerinnen und Lottospieler gesucht, die das Gesicht von Deutschlands größter Lotterie werden möchten. Es müssen natürlich nicht nur Lottospieler sein! Auch Tipper von Eurojackpot, TOTO, KENO, der GlücksSpirale und allen anderen Angeboten können sich für diese Aktion bewerben. Die ausgewählten Teilnehmer werden anschließend in ganz NRW auf Postern und Plakaten zu sehen sein.

Kostenlos

Bewerbungen sind ab sofort übers Internet möglich. Voraussetzung: ein Mindestalter von 18 Jahren und Hauptwohnsitz in NRW. Die Teilnahme an diesem Casting ist kostenlos. Interessenten können sich hierfür noch bis zum 18. Juli (Sonntag) online registrieren. Wichtig: Für die Bewerbung muss ein aussagekräftiges Bild oder Video hochgeladen werden. Diese Fotos werden natürlich nicht veröffentlicht. Einsender sichern zu, selbst auf dem Motiv zu sehen zu sein. Falls weitere Personen abgebildet sind, müssen diese mit der Einsendung einverstanden sein.

Spruch ausdenken

Außerdem müssen Interessenten angeben, welche Lotterie sie am liebsten spielen und sich einen Spruch zum Thema „Spielspaß“ ausdenken. Dieser kann aber auch aus einer vorgegebenen Liste frei ausgesucht werden. Die Teilnahme an diesem Casting ist einmal möglich, alle Angaben zur Person müssen zudem korrekt sein. Bewerbungen dürfen jeweils nur für sich selbst abgeben werden, nicht für andere. Aus allen Registrierungen werden fünf bis zehn Teilnehmer von einer Jury ausgewählt.

Das Shooting wird voraussichtlich am 31. Juli (Samstag) und am 1. August (Sonntag) stattfinden. Für einen dieser Tage wird mit den Teilnehmern eine feste Uhrzeit vereinbart. Die Gage wird anschließend innerhalb einer Woche überwiesen. Alle entstehenden Kosten, beispielsweise für An- und Abreise, sind damit abgegolten.

Neues Markenmotto

Mit dieser „Bekennerkampagne“ will WestLotto sein neues Markenmotto – „Wir haben die Spiele. Du den Spaß.“ – erlebbarer machen und zeigen, dass alle Kunden immer ein passendes Angebot finden.

Unter dieser Adresse können sich Bewerber registrieren. Dort sind auch die Teilnahmebedingungen zu finden: www.deinspielspass.de

>>> Info

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)