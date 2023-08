Eurojackpot: Glänzender Start in den Herbst

Für einen glänzenden Start in den Herbst: Bei der Eurojackpot-Sonderauslosung in den Dienstagsziehungen am 29. August und am 5. September gibt es jeweils 10 x 1 Kilogramm Gold und 100 x 1 Goldbarren à 100 Gramm zu gewinnen.

Essen. Dieses Edelmetall verliert auch im Laufe der Zeit kaum an funkelndem Glanz: Gold. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum es seit jeher zu den schönsten und wertvollsten Metallen zählt. Bei der Lotterie Eurojackpot startet nun eine Sonderauslosung, bei der die Spielteilnehmer mit ein wenig Glück in den Besitz echter Goldbarren kommen können.

Tipps abgeben

Bei den Dienstagsziehungen der Lotterie Eurojackpot am 29. August und 5. September werden zusätzlich zu den normalen Gewinnklassen echte Goldbarren verlost. Wer den millionenschweren Jackpot nicht knackt, hat hier vielleicht Glück. In beiden Ziehungen geht es ohne Mehreinsatz um jeweils 10 x 1 Kilogramm Gold im Wert von ca. 56.000 Euro und 100 x 1 Goldbarren à 100 Gramm im Wert von ca. 5.600 Euro.* Insgesamt 220 Spielteilnehmer werden damit einen goldenen Start in den Herbst haben. Jeder Tipp, der für eine oder beide Dienstagsziehungen abgegeben worden ist, nimmt automatisch an dieser Sonderauslosung teil. Die goldenen Zusatzgewinne werden nur unter den Spielteilnehmern in Nordrhein-Westfalen ausgelost.

Lotterie mit den höchsten Jackpots

Auch regulär bietet Eurojackpot funkelnde Aussichten auf Gewinne: Bei der Lotterie, an der 18 europäische Länder teilnehmen, gibt es Jackpots von zehn bis 120 Millionen Euro (Chance 1 : 140 Mio.). Die Maximalsumme von 120 Millionen Euro wurde bisher dreimal abgeräumt: einmal in Dänemark (Juli 2022) und zweimal in Deutschland – im November 2022 in Berlin und zuletzt im Juni 2023 in Schleswig-Holstein.** Insgesamt zählt die Millionärsbilanz von Eurojackpot seit Start der Lotterie im Jahr 2012 mehr als 450 Tipper, die sieben- bis neunstellige Beträge abräumen konnten.

So geht Eurojackpot

Dienstags und freitags beteiligen sich 18 europäische Länder an der Jagd auf den Millionenjackpot. Für die Spielteilnahme werden sieben Zahlen in zwei unterschiedlichen Spielfeldern angekreuzt: 5aus50 und 2aus12, die letztgenannten sind die sogenannten Eurozahlen. Die Kreuzchen dafür können ganz individuell gesetzt oder per QuickTipp dem Zufallsgenerator überlassen werden. Der Einsatz beträgt zwei Euro je Tipp.

Teilnahme

Wer sein Glück bei der Eurojackpot-Sonderauslosung versucht, könnte anschließend Goldbarren-Besitzer werden. Hierfür einfach den Spielschein ohne zusätzliche Kosten für die Sonderauslosung in einer der WestLotto-Annahmestellen, in der App oder unter www.westlotto.de abgeben. Dann gilt es für die Dienstagsziehungen am 29. August und 5. September die Daumen zu drücken.

*Stand 4. August 2023.

** Stand 17. August 2023

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.