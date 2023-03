Eurojackpot geknackt: 74 Millionen Euro gehen nach Bayern

Ein Spielteilnehmer aus Bayern bewies zur Eurojackpot-Ziehung am Dienstag, 28. März, ein glückliches Händchen: Der Glückspilz hat als Einziger die erste Gewinnklasse getroffen und wird so zum 74-fachen Millionär.

Essen. Der Eurojackpot in Deutschland wurde in der zehnten Ziehung der laufenden Jackpot-Phase geknackt: Ein Spielteilnehmer gewann knapp 74 Millionen.

Aller guten Dinge sind – in diesem Fall: zehn! Denn zur zehnten Ziehung der laufenden Jackpot-Phase schaffte es ein Spielteilnehmer aus Bayern, den Eurojackpot in Höhe von knapp 74 Millionen Euro zu knacken. Am gestrigen Dienstag, 28. März, tippte er die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie die zwei korrekten Eurozahlen.

Seinen Spielschein gab der Gewinner anonym in einer Lotto Bayern-Annahmestelle in Oberbayern ab – und bewies dabei ein überaus glückliches Händchen. Er sagte die Gewinnzahlen 6-12-36-37-44 sowie die Eurozahlen 1 und 11 als einziger Spielteilnehmer der 18 teilnehmenden Eurojackpot-Länder korrekt voraus. Ein Treffer, der sich auszahlt: Exakt 73.860.867,70 Euro werden in Kürze auf sein Konto überwiesen.

Glück für Deutschland

Auch sonst hatten die Deutschen – und insbesondere die Bayern – bei dieser Dienstagsziehung Fortuna auf ihrer Seite: Während die zweite Gewinnklasse von keinem Spielteilnehmer getroffen wurde, erzielten zwei deutsche Tipper als einzige Treffer im dritten Gewinnrang. Die Tipps der beiden Spieler aus Bayern und Hessen sind jeweils 399.236,60 Euro wert.

Letzter Jackpot-Treffer

Das letzte Mal, dass es ein Spielteilnehmer aus Bayern schaffte, den Eurojackpot zu knacken, liegt übrigens nicht einmal ein Jahr zurück: Ende Mai 2022 wurde ein bayerischer Glückspilz 17-facher Millionär. Den jüngsten Jackpot-Treffer für Deutschland gab es bereits in diesem Jahr: Ein Bremer schnappte sich Ende Januar die Summe von 107,5 Millionen Euro und holte einen Rekordgewinn für den Stadtstaat.

Nächste Ziehung

Auch wenn der Topf gerade geleert wurde – auf einen zweistelligen Millionengewinn können Tipper weiterhin hoffen. Denn der Eurojackpot startet am kommenden Freitag, 31. März, wieder mit zehn Millionen Euro im obersten Rang. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de

