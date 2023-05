Lottogewinn: Essener Tipper räumt 2,3 Millionen Euro ab

Ein LOTTO 6aus49-Spieler aus dem Raum Essen konnte mit seinem Treffer im zweiten Gewinnrang am vergangenen Samstag rund 2,3 Millionen Euro abräumen. Außerdem gingen in der Lotterie Super 6 100.000 Euro an einen Tipper, der seinen Schein im Raum Dortmund abgegeben hatte.

Essen. Es war zwar nicht der Jackpot, trotzdem kann ein Glückspilz aus Essen dank Lotto feiern. Es ist der zehnte Lotto-Millionär aus NRW in diesem Jahr

Der Jackpot von rund acht Millionen Euro am vergangenen Samstag, 20. Mai, ist zwar nicht geknackt worden, aber ein anonymer Lottospieler aus dem Raum Essen hat allen Grund zur Freude: Mit seinem Spielschein im Wert von 66,75 Euro konnte der Tipper als einziger in Deutschland einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse erzielen und damit eine Gewinnsumme von exakt 2.309.522,60 Euro abräumen. Seine Gewinnzahlen lauteten 5-6-24-33-34-42. Lediglich die korrekte Superzahl 3 fehlte dem Spielteilnehmer für den Jackpot.

In diesem Jahr bereits zehne Lotto-Millionäre in NRW

Insgesamt zehn Personen aus Nordrhein-Westfalen haben es im laufenden Jahr bisher geschafft, mit ihren Tipps Millionensummen zu gewinnen.

Und noch ein Gewinner: SUPER 6

Neben dem neuen Lotto-Millionär konnte am Wochenende zudem ein weiterer Tipper aus Nordrhein-Westfalen jubeln: Er hat bei der Zusatzlotterie SUPER 6 den obersten Gewinnrang getroffen und somit eine Summe in Höhe von 100.000 Euro gewonnen. Den Tipp hatte der Spielteilnehmer in einer Annahmestelle im Raum Dortmund abgegeben.

Neuer Jackpot

Für die kommende Ziehung von LOTTO 6aus49 am Mittwoch, 24. Mai, steigt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse auf rund zehn Millionen Euro an. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie online per App und unter www.westlotto.de möglich.

