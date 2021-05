Gleich vier Tipper haben die zweite Gewinnklasse bei LOTTO 6aus49 am vergangenen Wochenende getroffen. Drei Gewinner davon stammen aus Nordrhein-Westfalen und einer aus Bayern.

LOTTO 6 aus 49 Drei neue Lotto-Millionäre in Nordrhein-Westfalen

Essen. Drei Tipper aus den Räumen Köln, Gelsenkirchen und der Städteregion Aachen erhalten jeweils rund eine Million Euro.

Bei der Ziehung von LOTTO 6 aus 49 am vergangenen Wochenende konnte der Jackpot zwar nicht geknackt werden, aber in der zweiten Gewinnklasse (6 Richtige) gab es gleich vier Millionen-Treffer: Drei davon entfielen auf Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, der vierte Gewinner stammt aus Bayern.

Mit den Gewinnzahlen 2–5–15–25–26–41 trafen die drei NRW-Tipper, die ihre Tipps in den Räumen Köln, Gelsenkirchen und der Städteregion Aachen abgegeben hatten, den zweiten Gewinnrang und erhalten nun jeweils 1.068.884,20 Euro. Damit reihen sich die neuen Glückspilze in die Riege der NRW-Lotto-Millionäre ein. Im laufenden Jahr zählt WestLotto bereits elf Millionengewinne in NRW.

Da bundesweit kein Tipper die Superzahl 1 vorweisen konnte, steigt der Jackpot bei LOTTO 6aus49 zur kommenden Ziehung am Mittwoch, 19. Mai, auf rund 13 Millionen Euro. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen möglich sowie unter www.westlotto.de.

