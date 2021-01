Der Jackpot wurde geknackt 13,8 Millionen Euro nach Schweden

Der Eurojackpot wurde am 22. Januar direkt in der ersten Ziehung der neuen Jackpotperiode geknackt. Die Summe von 13,8 Millionen Euro geht nach Schweden.

Ein Spielteilnehmer aus Schweden gewinnt bei der Ziehung der europäischen Lotterie Eurojackpot am 22. Januar 2021 rund 13,8 Millionen Euro.

Die Glückszahlen, die bei der Ziehung in Helsinki ermittelt wurden, lauten 38, 40, 41, 46 und 48 mit den beiden Eurozahlen 2 und 6. Die exakte Gewinnsumme des inzwischen elften schwedischen Eurojackpot-Millionärs, seit Start der Lotterie im März 2012, beträgt 13.778.438,60 Euro.

Bemerkenswert: Der Eurojackpot wurde direkt in der ersten Ziehung der neuen Jackpotperiode geknackt. Die letzten drei Mal, dass dies eintraf, war jeweils ein schwedischer Spielteilnehmer der Glückspilz, der den obersten Gewinnrang treffen konnte. Anfang Mai 2020 waren es 13,3 Millionen Euro, Ende November des letzten Jahres erneut 11,2 Millionen an einen schwedischen Tipper und jetzt im Januar 2021 die Summe von 13,8 Millionen Euro.

Vier Deutsche gewinnen

Bei der jüngsten Ziehung am 22. Januar 2021 blieb die zweite Gewinnklasse unbesetzt. Im dritten Rang freuen sich gleich sechs Spielteilnehmer, darunter vier deutsche Tipper, über sechsstellige Gewinne. Jeweils 116.285,90 Euro gehen nach Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Dänemark und Finnland.

Zur letzten Januar-Ziehung am kommenden Freitag (29. Januar) startet der Eurojackpot erneut bei einer Jackpotsumme von 10 Millionen Euro. Wer mitspielen will, kann seinen Tipp in allen geöffneten Lotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgeben.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)