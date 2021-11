6aus49: Zwei Glückspilze aus NRW gewinnen je 7,4 Millionen

Essen. Gleich zwei Volltreffer gab es am Samstag bei LOTTO 6aus49. Dabei gehen beide Gewinne nach Nordrheinwestfalen.

Das war ein erfolgreiches Wochenende für die Lottospieler in Nordrhein-Westfalen: Gleich zwei Volltreffer gab es bei LOTTO 6aus49 am Samstag, 6. November. Ein Spielteilnehmer aus der Städteregion Aachen und ein weiterer Tipper aus dem Raum Duisburg konnten den Jackpot knacken. Zwei weitere Glückspilze trafen den zweiten Rang und werden ebenfalls zu Großgewinnern.

Glück in der Annahmestelle

Mit den Zahlen 6–9–27–31–41–44 und der Superzahl 9 hatten die zwei WestLotto-Kunden das Spielglück auf ihrer Seite. Sie teilen sich den Lotto-Jackpot mit einem weiteren Spielteilnehmer aus Sachsen-Anhalt und erhalten jeweils 7.437.195,80 Euro.

Der Neu-Millionär aus dem Raum Duisburg gab seinen Tipp am 3. November in einer Lotto-Annahmestelle ab. Die Zahlen hatte der Glückspilz selbst auf dem Lottoschein angekreuzt. Für den Spieleinsatz von 18,65 Euro nahm der Tipper mit zwölf Lottoreihen an der Ziehung am Samstag teil. Zusätzliche Gewinnchancen hatte er durch die Teilnahme an den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6.

WestLotto-Millionärsbilanz steigt weiter

Der zweite Jackpot-Gewinner aus der Städteregion Aachen hatte ebenfalls seinen Tipp in einer WestLotto-Annahmestelle gespielt. Hier reichten dem Neu-Millionär fünf Lotto-Reihen für den Spieleinsatz von 10,25 Euro, um den Traum vom großen Jackpot-Gewinn zu realisieren.

Mit den beiden Millionengewinnen vom Wochenende steigt die WestLotto-Bilanz der Millionäre dieses Jahres auf inzwischen 27. Mehr als die Hälfte – exakt 16 – der Neu-Millionäre konnten ihr Losglück durch LOTTO 6aus49 erzielen.

Zwei Großgewinner im zweiten Rang

In der Gewinnklasse 2 gab es zwei weitere Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, die Hochgewinne erzielten. Hier gehen jeweils 269.870,60 Euro in den Kreis Kleve und erneut in die Städteregion Aachen.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)

Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)