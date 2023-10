54 Millionen gehen ins Ländle: Der Eurojackpot ist geknackt

Essen. Da hatte jemand jede Menge Glück am als Pechtag verrufenen Freitag, den 13.: Eine Tipperin aus Baden-Württemberg hat bei der Eurojackpot-Ziehung an genau diesem Datum alle Gewinnzahlen korrekt vorausgesagt und mehr als 54 Millionen Euro abgeräumt.

Die Gewinnzahlen, die der Spielteilnehmerin den großen Geldsegen bescherten, lauten 16, 23, 30, 37, und 41 mit den Eurozahlen 2 und 9. Die Gewinnerin stammt aus dem Kreis Calw und hat ihren Tipp online auf lotto-bw.de abgegeben. Da sie als einzige Tipperin aus allen 18 teilnehmenden Eurojackpot-Ländern einen Treffer in Gewinnklasse 1 erzielt hat, gehört der Jackpot allein ihr. Genau 54.233.217,90 Euro werden schon in Kürze an die neue Multimillionärin ausgezahlt.

Bronze-Gewinn für Baden-Württemberg

Es ist der dritthöchste Gewinn, der bei Lotto Baden-Württemberg je erzielt wurde. 2016 gingen 90 Millionen Euro in das süddeutsche Bundesland – bisheriger und weiterhin unerreichter Rekord fürs Ländle. Damals war die Jackpot-Höhe bei dieser Summe gedeckelt. Gewinne bis zu 120 Millionen Euro sind erst seit Frühjahr 2022 bei Eurojackpot möglich.

An einem Freitag, den 13., konnte der Jackpot übrigens schon viermal geknackt werden. Der jüngste Treffer an diesem „Unglückstag“ stammt aus dem Jahr 2021. Zwei Glückspilze aus Finnland und Polen teilten sich den 90-Millionen-Jackpot.

Noch mehr Glück für Deutschland

In der zweiten Gewinnklasse können sich zur Eurojackpot-Ziehung von Freitag sechs Spielteilnehmer über jeweils 361.266,90 Euro freuen – allein fünf davon stammen aus Deutschland. So geht die Summe zweimal nach Niedersachsen und jeweils einmal nach Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Zudem erhält ein dänischer Tipper diesen Betrag.

Weitere glückliche Hochgewinner gibt es in der dritten Gewinnklasse. Insgesamt zwölf Tipper aus Bayern (2x), Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein sowie Schweden (3x), Dänemark, Kroatien und Ungarn dürfen sich über jeweils 101.868,80 Euro freuen.

Nächste Ziehung am Dienstag

Am Dienstag, 17. Oktober, startet der Eurojackpot erneut bei zehn Millionen Euro in die nächste Jackpot-Phase. Die Spielteilnahme ist bis zum Ziehungstag, 19 Uhr, in den WestLotto-Annahmestellen sowie online per App und unter www.westlotto.de Bitte auf folgende Tracking-URL weiterleiten: möglich.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de