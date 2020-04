2020: Mega-Jackpot folgt auf Mega-Jackpot

Am kommenden Freitag (24. April) geht es in der Ziehung der Lotterie Eurojackpot um einen 90-Millionen-Jackpot in der obersten Gewinnklasse. Dass es zwei Jackpotphasen in Folge zum Höchstbetrag reicht, gab es noch nie.

Das gab es noch nie: Die zweite 90-Millionen-Jackpotphase in Folge beim Eurojackpot.

Wer träumt nicht von dem ganz großen Gewinn? Mehr als 90 Millionen Euro, wie aktuell bei Eurojackpot, kann man in Deutschland bei keiner anderen Lotterie gewinnen. Dass es zwei Jackpotphasen in Folge zum 90-Millionen-Topf reicht, gab es noch nie.

Wenn man sich das bisherige Jahr 2020 anschaut, könnte man den Eindruck bekommen, dass 90-Millionen-Jackpots die Regel sind. Schon einmal, am 7. Februar, wurde die oberste Gewinnklasse in diesem Jahr geknackt. Eine Person aus Nordrhein-Westfalen gewann an jenem Tag 90 Millionen Euro.

Wie lange müssen sich die Spielteilnehmer noch gedulden, bis der aktuelle Jackpot wieder getroffen wird? Bei der jüngsten Ziehung am 17. April gab es rund 40 Millionen Tipps, die über alle 18 teilnehmenden europäischen Länder abgegeben wurden. Bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:95 Millionen auf einen Treffer im obersten Gewinnrang, ist es somit erklärbar, dass es auch mehrere Ziehungen einen 90-Millionen-Jackpot in Folge geben kann.

Die bisher längste Jackpotphase gab es 2018. Von Ende März bis Anfang Juli waren insgesamt 15 Ziehungen notwendig, bis der Jackpot geknackt wurde. Zwei Spielteilnehmer aus Hessen und Sachsen-Anhalt teilten sich die oberste Gewinnklasse und erhielten jeweils 45 Millionen Euro. Diese Periode brachte gleichzeitig auch die höchste Anzahl an 90-Millionen-Ziehungen in Folge: Insgesamt sieben Ziehungen mit einem 90-Millionen-Jackpot waren es damals.

Im gleichen Jahr 2018 gab es eine weitere längere Jackpotentwicklung über elf Wochen mit vier Chancen in Folge auf den 90-Millionen-Topf. Ein gutes Omen für den aktuellen Jackpot? Am kommenden Freitag (24. April) ist die oberste Gewinnklasse von Eurojackpot ebenfalls seit elf Wochen stehengeblieben und erneut ist es die vierte Ziehung hintereinander, in der es um 90 Millionen Euro geht. Werden auch diesmal deutsche Spielteilnehmer zu Multi-Millionären?

Wer mitspielen will, kann seinen Tipp unter www.eurojackpot.de oder in den geöffneten Lotto-Annahmestellen im Bundesgebiet abgeben.

>>> Info

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)