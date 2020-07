Sollten Rückkehrer aus Risikogebieten Corona-Tests bezahlen?

Ein Mann bereitet die Liegen am Strand in Antalya vor. Die Türkei wird in Zeiten der Corona-Pandemie vom Auswärtigen Amt als Risikogebiet eingestuft.

Essen. Urlaubs-Rückkehrern aus Risikogebieten drohen Kosten für Corona-Tests. Was meinen Sie dazu – ist das gerechtfertigt? Stimmen Sie hier ab.

Die NRW-Landesregierung will Touristen, die im Urlaub ein Risikogebiet bereist haben, entweder für 14 Tage in Quarantäne schicken oder an den Kosten für einen Corona-Test beteiligen.

„Ich finde, wenn jemand in Urlaub in ein Risikogebiet fährt, ist es nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft, das Frei-Testen zu finanzieren“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Was ist Ihre Meinung dazu?

Stimmen Sie hier ab:

