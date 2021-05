Soest lockert Innenstadt mit Kirmes-Buden und Karussels auf

Archivbild. Von Kirmes wie hier auf dem Foto kann keine Rede sein, aber in Soest lockern jetzt bis Ende Juli einzelne Kirmes-Buden die Innenstadt auf und ein paar Kinder-Karussells.

Soest. Schausteller laden in Soest zum „Sommer in der Stadt“. Buden und Karussels sind in der Innenstadt verteilt. Allerheiligenkirmes ist noch offen.

In der Innenstadt von Soest wird es ab diesem Freitag ein bisschen „Kirmes“-Atmosphäre geben. Bis Ende Juli werden mehrere Schausteller dort Imbiss-Buden und auch Karussells betreiben. Aber wegen Corona nicht auf einem gemeinsamen Platz, sondern in der Innenstadt verteilt.

„Wir wollen dazu beitragen, die Innenstadt zu stärken und Schaustellern ermöglichen, wieder Einnahmen zu erzielen“, sagt Thorsten Bottin, Sprecher der Stadt Soest. Der Schaustellerverein Soester Börde habe deshalb das städtische Okay bekommen, einzelne Kirmes-Stände und insgesamt vier Kinderkarussels aufzubauen. Eröffnet werden sie an diesem Freitag, teilte Bottin mit. Das Motto heißt „Sommer in der Stadt“.

Allerheiligenkirmes 2021: Noch gibt es keine Entscheidung

Wenn es um geht, ist Soest mit seiner Allerheiligenkirmes in der historischen Innenstadt in NRW ganz vorn dabei - doch ob sie nach der Corona bedingen Absage im vergangenen Jahr 2021 tatsächlich starten wird, lässt sich nach wie vor nicht sagen, sagt Bottin: „Wir haben uns für die Entscheidung keine Frist gesetzt, wir werden versuchen, die Corona-Entwicklung so lange wie möglich abzuwarten.“

Einer möglicherweise abgespeckten Variante der Allerheiligenkirmes 2021 hat man in der Stadt indes bereits eine Absage erteilt: „Eine Altstadtkirmes wie unsere Allerheiligenkirmes geht nur ganz oder gar nicht“, sagt Marktmeister Klaus Matteikat. Eine eingeschränkte „Corona-Kirmes“ könne man in Soest nicht durchführen, „weil wir in der Innenstadt keine Zugangskontrollen oder Besucherlenkung machen können, so wie es beispielsweise auf abgegrenzten Festplätzen möglich ist.“

Im Kreis Soest öffnen Gaststätten ab Samstag auch innen

Die Corona-Lage ist im Kreis Soest unterdessen weiterhin entspannt. Laut den Zahlen des Robert-Koch-Institut (RKI) hat der Kreis am Donnerstag mit einer 7-Tages-Inzidenz von 33,8 den drittbesten Wert in NRW. Nur der Kreis Coesfeld (22,7) und die Stadt Münster (17,1) stehen besser da. Die Stadt Soest selbst meldete am Mittwoch einen Wert von 25,3.

Unterdessen ist in Soest bereits seit über einer Woche die Außengastronomie geöffnet; die Stadt gehört zu den Modellkommunen, die das früher als andere ermöglichen durften. Laut Stadt bieten 27 Gastronomie-Betriebe in der Innenstadt insgesamt etwa 1800 Sitzplätze. Ab diesem Samstag dürfen Gaststätten im Kreis Soest nach über sechs Monaten Pause auch wieder ihre Innenräume öffnen.

