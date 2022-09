Die Spezialeskorte hat sich auf dem Parkplatz Battenfeldswiese in Menden an der Heilig-Kreuz-Kirche zur Abfahrt formiert. Die Polizei begleitet mit zwei Fahrzeugen den Transport in die Uniklinik Düsseldorf. Mehrere Notarzt- und Rettungswagen begleiten den Transport im Konvoi.