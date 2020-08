Sechsjähriger löst mit Fahrt zu Grab von Oma Such-Aktion aus

Düsseldorf/Mönchengladbach. Ein Junge aus Mönchengladbach war am Montag vermisst. Offenbar war es die Trauer um seine Oma, die ihn nach Düsseldorf führte - mit Bus und Bahn.

Großer Schreck für die Eltern: Ein sechsjähriger Junge aus Mönchengladbach hat am Montag eine Vermissten-Suche der Polizei ausgelöst. Auch ein Hubschrauber war vor Ort im Einsatz. Doch der Junge war in einer anderen Stadt. Am Abend wurde er dann entdeckt.

Es war offenbar die Trauer um seine Oma, die ihn dazu brachte, nach der Schule am Mittag nicht nach Hause zu gehen. Statt dessen fuhr der Sechsjährige per Bus und Bahn nach Düsseldorf, berichtete am Dienstag die Polizei. Das aber wussten die Eltern nicht.

Polizei suchte auch mit Spürhund nach dem Jungen

Die Mönchengladbacher Polizei löste eine Such-Aktion aus, die sich auf die Stadtteile Pongs und Schrievers dort konzentrierte. Auch ein Personenspürhund („Mantrailer“) kam dabei zum Einsatz. Gleichzeitig versuchten Beamte des Kriminalkommissariats 11 den möglichen Weg des Jungen zu ergründen - was zumindest in die richtige Richtung führte.

„Es ergab sich eine Spur nach Düsseldorf, wo der Junge und seine Familie früher wohnten“, teilte die Polizei mit. Es hatte sogar einen Zeugenhinweis gegeben, „der sich später als richtig herausstelle“, berichtete die Polizei. Nur: Auch in Düsseldorf wurde der kleine Junge letztlich von der Polizei nicht entdeckt.

Junge besuchte das Grab seiner Oma

Da saß der Sechsjährige vermutlich schon wieder im Zug zurück nach Mönchengladbach. Um 18.30 Uhr wurde er dort schließlich an einer Bushaltestelle im Stadtteil Rheydt von Polizisten entdeckt und zu seinen Eltern gebracht.

Was ihn nach Düsseldorf führte? Ein trauriger Anlass, berichtete die Polizei: „Er sagte uns, er habe das Grab seiner Großmutter besuchen wollen“, teilte die Polizei mit. (dae)