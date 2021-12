Schulen NRW: Tausende Kinder über Weihnachten in Quarantäne

Quarantäne an Weihnachten: Für viele Schülerinnen und Schüler in NRW steht in diesem Jahr ein einsames Weihnachtsfest bevor.

An Rhein und Ruhr. Wegen Corona-Infektionen und Quarantänen müssen viele Kinder auf Weihnachtsbesuch verzichten. Eltern kritisieren den Schutz durch die Politik.

Die hohe Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die sich entweder selbst mit Corona infiziert haben oder vorsorglich in Quarantäne müssen, wirkt sich auch auf das Weihnachtsfest aus. Tausende Kinder werden in NRW auf verzichten müssen und die Feiertage in häuslicher Isolation verbringen.

Das belegen Zahlen der Kommunen und Kreise. So haben sich mit Stand von Donnerstagmorgen allein in den Schulen und Kitas des Kreises Wesel 832 Personen in Quarantäne befunden, wie eine Sprecherin auf NRZ-Nachfrage mitteilte.

Quarantäne über Weihnachten: Tausende Kinder und Jugendliche in NRW betroffen

Ähnlich hoch ist die Zahl in Oberhausen. Dort befanden sich am Tag vor Heiligabend insgesamt 868 Kinder und Jugendliche entweder als Kontaktpersonen oder als positiv Getestete in Isolation. In Essen sind es 426.

Das NRW-Schulministerium hat noch keine Quarantänezahlen für die aktuelle Woche veröffentlicht, diese werden üblicherweise erst in der Folgewoche erhoben. Dennoch liegt die Annahme nahe, dass eine fünfstellige Zahl von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen die Weihnachtstage in Quarantäne verbringt. So waren in der vergangenen Woche noch mehr als 25.000 Schülerinnen und Schüler in Isolation, die rund 17.500 mit bestätigter Infektion noch nicht einmal eingerechnet.

Quarantäne an Weihnachten: „Viele Familien sind bitter enttäuscht“

„Viele Familien sind bitter enttäuscht, das Weihnachtsfest nicht im großen Familienkreis und mit Freunden feiern zu dürfen“, schildert Anke Staar, Vorsitzende der Landeselternkonferenz in NRW. Andere hätten ihr zurückgemeldet, froh darüber zu sein es noch rechtzeitig gemerkt zu haben und „Oma und Opa nicht anzustecken“.

Einig seien sich die Eltern indes darüber, dass die Politik die Schülerinnen und Schüler nicht ausreichend geschützt habe. „Mit Luftfilteranlagen in allen Schulen hätten wir jetzt nicht so viele Fälle“, betont Staar.

