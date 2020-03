Schermbeck: Unfall auf der B 224 fordert ein Todesopfer

In Schermbeck ereignete sich auf der B 224 ein schwerer Verkehrsunfall.

Schermbeck. Auf der B 224 ist am Montag nahe der Einmündung der Straße Zum dicken Stein ein Lkw mit einem Pkw zusammengestoßen. Eine Person kam ums Leben.

Auf der Bundesstraße 224 in Schermbeck hat sich am Montagmorgen ein schrecklicher Unfall ereignet: Bei dem Frontalzusammenstoß auf der Borkener Straße in Schermbeck kam eine Person ums Leben.

Laut laut Polizei geriet auf der B224 nahe der Einmündung der Straße Zum dicken Stein ein Smart, der in Richtung Dorsten unterwegs war, in den Gegenverkehr. Ein Lkw erfasste trotz Bremsmanövers den Pkw frontal, der dabei völlig zerstört wurde.

B 224 ist derzeit voll gesperrt

Der 20-jährige Lkw-Fahrer aus den Niederlanden erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße ist zurzeit wegen der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Mehrere Feuerwehrkräfte sind ebenfalls am Unfallort.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Voraussichtlich wird die Sperrung auch noch einige Zeit andauern. Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.