Schalke-Talk: 2:1-Wahnsinn kann Wende im Abstiegskampf sein

Essen. Einen denkwürdigen Abend lieferte Schalke 04 beim 2:1 über Werder Bremen. Darüber diskutieren wir in der neuen Folge unserer Sendung "19:04".

Das Spielende rückte immer näher, und in der 80. Minute wirkte es so, als könne Schalke 04 gegen Werder Bremen noch Ewigkeiten spielen, am 0:1-Rückstand durch das Tor von Marvin Ducksch (18.) würde sich nichts mehr ändern. Doch in einer wilden, emotionalen, lauten Schlussphase sorgten die Joker Sepp van den Berg (81.) und Dominick Drexler (90.+3) noch für den wichtigen 2:1-Sieg.

Darüber redet Moderator Matthias Heselmann (WAZ Gelsenkirchen) in der neuen Folge unserer Sendung "19:04 - der Schalke-Talk" mit den Schalke-Reportern Robin Haack und Andreas Ernst. Eine zentrale Frage, über die sie diskutieren: War dies die Wende im Abstiegskampf? Kann das Last-Second-Tor den entscheidenden Ruck geben, damit Schalke auch einmal ein Auswärtsspiel erfolgreich beendet?

Weitere Themen sind die unglaublichen Fans und die Verletzung von Innenverteidiger Moritz Jenz.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

