Schalke: Caligiuri fehlt - Raman und Matondo wohl wieder dabei

Gelsenkirchen. Neun Spieler fehlen Schalke 04 im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch. Trainer David Wagner verriet, was ihm trotzdem Mut macht.

Von einem solchen Satz kann Trainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 nur träumen. „Wir haben in ganz Europa mit die meisten Spiele überhaupt absolviert. Dass wir dennoch in Gelson Fernandes, der übrigens nächste Woche wieder einsteigen könnte, nur einen Verletzten haben, ist bemerkenswert. Kompliment an unsere medizinische Abteilung." Das Zitat stammt von Adi Hütter, Trainer des nächsten Schalke-Gegners Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 18.30 Uhr). Und während die Eintracht fast in Bestbesetzung antritt, fehlen Schalke neun wichtige Profis.