Hünxe. Am Freitagmorgen wurde ein Schaf auf einer Weide nahe einer Schulbus-Haltestelle gerissen. Schafzuchtverband fordert Entnahme der Wölfe.

In Hünxe wurde erneut ein Schaf des Hünxer Schäfers Kurt Opriel gerissen - tagsüber. Vermutlich ein Wolf hat das trächtige Tier, das auf einer Weide an der Berger Straße stand, zwischen 7.30 und 8 Uhr getötet. Zu dieser Zeit holt der Schulbus auch die Kinder an den umliegenden Haltestellen in dem Bereich ab, sagt Schäfer Kurt Opriel. Er fordert Konsequenzen.

Die Schafe waren bis 7.15 Uhr im Stall

Die Uhrzeit sei deswegen so gut auszumachen, weil die Schafe – eine Herde hochtragender Mutterschafe – bis 7.15 Uhr im Stall etwa 90 Meter vom Wohnhaus entfernt standen. Er habe die rund 60 Tiere gerade erst auf die Weide gelassen, die zum Teil doppelt mit einem 1,20 Meter hohen Schutzzaun umgeben sei, so Opriel. Um 8 Uhr entdeckte seine Frau das getötete Schaf. „Der Fötus liegt direkt dahinter“, sagt Opriel. Die Herde hat in Panik offenbar SChafsmaschenzaun innerhalb des Elektrozauns eingerannt und ist schließlich zurück in den Stall gelaufen.

Der Wolf, meint er, „muss im Gebüsch gewartet haben. Opriel ist doppelt entsetzt, weil auch sein Sohn morgens ein paar hundert Meter zur Haltestelle des Schulbusses geht. „Das ist doch nicht zu verantworten“, meint Opriel: „Der Wolf hat seine Scheu vor den Menschen verloren, es muss jetzt etwas passieren“.

Bürgerforum Gahlen: Kehlbiss deutet auf Wolf hin

„Der wolfstypische Kehlbiss und herausgerissene Eingeweide lassen einen Wolfsriss vermuten“, meint das Bürgerforum Gahlen, das die Wolfsrisse regelmäßig dokumentiert. Das Mutterschaf sei etwa fünf Meter verschleppt worden, eine Blutspur belege das. Vor dem Zaun seien zudem Kratzspuren und Trittsiegel eines Jungwolfs zu finden gewesen.

Schafzuchtverband: Situation muss neu bewertet werden

Auch der Schafzuchtverband NRW reagierte auf den Vorfall. Die Vermutung, dass die hier ansässigen Wölfe verantwortlich seien, „liegt nah“, so die Einschätzung des Verbandes. Kurt Opriel habe „alle Richtlinien eingehalten“, die Zäune „entsprachen den Empfehlungen“, Tiere seien nachts im Stall gewesen. Wegen des Stresses werde es in den kommenden Tagen zu Totgeburten kommen, prognostizieren die Schafhalter. Der Verband fordert die Ministerin „nun erneut ausdrücklich auf, die Entnahme der ansässigen Wölfe im Gebiet Schermbeck voranzutreiben“. Die Situation müsse angesichts der Vorfälle der vergangenen Wochen – mehrere Ponys wurden gerissen – neu bewertet werden.

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) ist informiert.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home