Die Polizei zieht Bilanz nach dem Musikfestival San Hejmo 2023 in Weeze.

Polizei San Hejmo Weeze: So verlief das Festival aus Polizei-Sicht

Weeze. 20.000 Tagesgäste und 15.000 Zeltplatz-Gäste besuchten das San Hejmo in Weeze. Es gab zehn Strafanzeigen, darunter auch sexuelle Belästigung.

20.000 Tagesgäste und 15.000 Zeltplatz-Gäste waren am Freitag, 18. August, und am Samstag, 19. August, beim San Hejmo Musikfestival auf dem Flughafengelände in Weeze vor Ort.

Am Freitag wurden nach Angaben der Polizei drei Straftaten gemeldet: Eine Körperverletzung, eine Sachbeschädigung und eine Erschleichung von Leistungen bei einer Taxifahrt. Am Samstag wurde einem 25-jährigen Mann aus Kleve gegen 00.25 Uhr auf der Wember Straße seine Armbanduhr gestohlen. Zwei Verdächtige im Alter von 25 und 26 Jahren wurden festgenommen. Gegen 2.40 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Täter einer 25-jährigen Frau aus Weeze die Handtasche zu entreißen. Passanten eilten zu Hilfe, der Täter flüchtete.

Zehn Strafanzeigen am Samstag

Die Polizei nahm am Samstag auf dem Festivalgelände zehn Strafanzeigen auf. Es handelte sich um Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Beleidigung, Betrug und Diebstahl. Der 32-jährige Tatverdächtige der sexuellen Belästigung aus Goch wurde durch die Polizei vom Festivalgelände verwiesen.

Zwei Männer im Alter von 23 und 38 Jahren wurden vom Sicherheitsdienst des Veranstalters festgehalten, da sie sich unberechtigt auf dem Campingplatz aufhielten. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und erteilte Platzverweis.

Vier Unfälle – eine Person wurde leicht verletzt

Außerdem kam es am An- und Abreisetag zu insgesamt vier Unfällen mit Bagatellschäden sowie einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die Polizei zieht nach dieser zweitägigen Großveranstaltung eine positive Bilanz, denn die Stimmung auf dem Festivalgelände war insgesamt friedlich.

