Festival San Hejmo Festival in Weeze: So kommt man kostenlos rein

Weeze. Die Macher des San Hejmo Festivals reagieren auf die KulturPass-App für 18-Jährige. So erlebt man Tokio Hotel, Sido, Fanta 4, Marteria gratis.

Sonderpreise bietet das San Hejmo Festival am 18. und 19. August in Weeze für junge Nutzer der deutschen Kulturpass-App (www.kulturpass.de/jugendliche). Die Bundesregierung vergibt 200 Euro an 18-Jährige für kulturelle Entdeckungen. Darauf reagieren die Macher des Musik- und Urban Art-Festivals San Hejmo am Flughafen Niederrhein in Weeze. Entsprechend können Leute mit Kulturpass-App das Festival gratis erleben: Für sie senkt San Hejmo den Tagespreis auf 99 Euro – regulär 129 Euro – und das Zwei-Tages-Ticket mit Camping für App-Nutzer auf 199 Euro – regulär 239 Euro.

Stars auf den Bühnen sind Tokio Hotel, Marteria, Cro, Die Fantastischen Vier, Rin, Topic, Apache 207, Sido, Alligatoah, Provinz, Alle Farben, Sportfreunde Stiller und mehr. Stars der internationalen Street ArtSzene kommen hinzu.

