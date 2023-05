San Hejmo: Es darf nur noch ab 18 Jahren gefeiert werden

Essen. Das Festival San Hejmo findet im Jahr 2023 an zwei Tagen statt. Darum haben die Veranstalter das Eintrittsalter von 16 auf 18 Jahre hochgesetzt.

Das San-Hejmo-Festival wird 2023 noch einmal größer und noch einmal intensiver. So haben sich die Verantwortlichen nach der Premiere 2022 entschieden, dass Festival in diesem Jahr an zwei Tagen stattfinden zu lassen: Zudem können Besucherinnen und Besucher vor Ort campen. In diesem Zusammenhang allerdings tritt auch eine Änderung in Kraft.

San Hejmo 2023: „Auf Top-Künstler präsentiert“

Konnten zur Premiere im vergangenen Jahr auch Besucher ab 16 Jahren ein Ticket für San Hejmo erwerben, sind 2023 erst Besucher ab 18 Jahren zugelassen. „San Hejmo wird in diesem Jahr zum Wochenend-Festival mit Camping weiterentwickelt. In diesem Zuge haben wir entschieden, dass es konzeptionell sinnvoll ist, das Mindestalter auf 18 Jahre festzusetzen – auch mit Blick auf die Erfahrungen von der Premiere“, teilt der Veranstalter mit. Diese Regelung gelte seit Start des Vorverkaufs.

San Hejmo 2023: Auch der Rapper Marteria ist bei der zweiten Ausgabe wieder dabei. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Diese können sich allerdings auf ein Festival mit vielen verschiedenen Headlinern freuen. So konnten die San-Hejmo-Macher mit Apache, Sido und den Fantastischen Vier mehrere Hip-Hop- und Rap-Größen gewinnen. Auch mit dabei 2023: Die Band Tokio Hotel, die 2005 mit ihrem Song „Durch den Monsun“ ihren großen Durchbruch feiert. Der Rostocker Rapper Marteria - der 2022 die Zuschauer in Weeze begeisterte - wieder mit dabei. „Wir haben uns da wirklich auf die Top-Künstler, die es gerade so im deutschsprachigen Pop-, Hip Hop- und Rock-Bereich gibt, konzentriert“, erklärt Organisator Bernd Dicks im Interview.

San Hejmo 2023: 25.000 bis 30.000 Gäste erwartet

Doch auf Fans der elektronischen Musik kommen auf ihre Kosten: Unter anderem Topic, Alle Farben, Tujamo und Lari Luke treten auf der „Electronic Stage“ auf. Lesen Sie hier: San Hejmo 2023 Line-Up: Diese weiteren Acts stehen in Weeze auf der Bühne

25.000 bis 30.000 Gäste erwarten die Organisatoren im August dann auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens in Weeze. „Der Vorverkauf läuft wirklich gut. Wir freuen uns riesig, dass das Festival in seinem zweiten Jahr auch so gut angenommen wird“, erklärt Bernd Dicks.

Rund einen Monat vorher findet an gleicher Stelle schon das Parookaville statt. Vom 21. bis zum 23. Juli öffnet die Festival-Stadt ihre Tore. Mit dabei im Line-Up: Unter anderem Timmy Trumpet, Felix Jaehn, Alle Farben und Kygo.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home