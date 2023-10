Rund 700 Teilnehmende bei Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf

Düsseldorf. An einer Pro-Palästina-Demo in Düsseldorf haben wesentlich mehr Menschen teilgenommen als erwartet. Das Verbot einer Demo in Köln wurde gekippt.

Zu einer pro-palästinensischen Demonstration sind in Düsseldorf wesentlich mehr Menschen gekommen als erwartet. Es seien 50 Teilnehmer für die Veranstaltung unter dem Motto „Freies Palästina“ angemeldet gewesen, aber etwa 700 gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag in der NRW-Landeshauptstadt.

Mit zahlreichen Palästina-Fahnen zogen die Menschen durch die Stadt. Auf Transparenten standen Slogans wie „Menschenrechte stehen allen Menschen zu... Save Gaza“ (Rette Gaza). Die Stimmung sei emotional gewesen, aber es habe bisher keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben, sagte die Polizeisprecherin.

Verbot gekippt: Pro-Palästina-Demo in Köln zugelassen

Eine ursprünglich von der Polizei verbotene Pro-Palästina-Demonstration in Köln durfte am Samstag in unmittelbarer Nähe einer Pro-Israel-Versammlung stattfinden. Das Kölner Verwaltungsgericht habe dem Eilantrag des Versammlungsanmelders - einem Mitglied der Palästinensischen Gemeinde Köln - stattgegeben, teilte die Polizei in der Domstadt mit. Beginn war 15 Uhr.

Die Ordnungshüter hatten am Freitag die Veranstaltung auf dem Heumarkt untersagt und dies mit deutlichen Anhaltspunkten für eine verschärfte Sicherheitslage begründet. Der Argumentation der Polizei folgte das Gericht aber nicht und ließ die Demo zu, bei der 100 Teilnehmer angemeldet waren. Polizeipräsident Falk Schnabel rief die Teilnehmer zur Besonnenheit auf.

Einige Dutzend Pro-Palästina-Demonstranten auf dem Heumarkt

Kurz vor Beginn der kurzfristig wieder zugelassenen Demo waren einige Dutzend Pro-Palästina-Demonstranten am Samstagnachmittag auf dem Heumarkt. Auf der anderen Seite des Platzes fand währenddessen bereits die Pro-Israel-Demo mit rund 200 Menschen statt. „Wir sind mit starken Kräften vor Ort und werden verhindern, dass es Probleme gibt“, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)

Lesen Sie auch:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home