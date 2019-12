Roosters aus Iserlohn schwitzen schon vor dem Heimspiel

Iserlohn. Trainer O’Leary greift vor dem Heimspiel der Roosters gegen Wolfsburg zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Marko Friedrich fehlt weiter.

Auf so etwas hat Jason O’Leary keine Lust mehr. Beim Auswärtsspiel in Köln verschliefen die Iserlohn Roosters mal wieder das erste Drittel. Die restlichen 40 Minuten der Partie waren okay – doch die Siegchancen bereits dahin. Vor dem Heimspiel der Roosters am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen die Grizzlys Wolfsburg greift der Trainer der Sauerländer deshalb zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.