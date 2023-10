Reisender nickt in ICE ein - Instrument für 26.000 Euro weg

Bochum/Düsseldorf. Nach einem Diebstahl in einem ICE sucht die Polizei nach Zeugen. Beim Halt in Düsseldorf war das Blas-Instrument plötzlich verschwunden.

Die Freude über den Kauf eines teuren Blas-Instrument währte für einen 68-Jährigen Bahn-Reisenden am Mittwochabend nicht lange: Der Mann wurde im ICE 620 von Würzburg nach Düsseldorf bestohlen. Am Hauptbahnhof Bochum meldete er den Verlust.

Er sei für vielleicht 15 Minuten eingenickt, habe der Reisende gegenüber der Bundespolizei ausgesagt, da sei der Zug auf dem Weg kurz vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof gewesen. Als der Mann dann nach seinem Instrument schaute, war es aus der Gepäckablage über seinem Platz verschwunden.

Derart gehörig aufgeschreckt habe er im Zug dann nach dem Instrument gesucht, das in einem Koffer verstaut war. Doch es habe sich nicht mehr finden lassen, berichtete der Reisende der Polizei.

Der Instrumentenkoffer sei mit einem schwarzen Bezug überzogen, beschrieb der 68-Jährige. Neben dem Instrument sei auch ein hochwertiges Stimmgerät gestohlen worden. Bei dem Instrument handle es sich um ein Bassetthorn, das zur Instrumenten-Familie der Klarinetten gehört.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen, die sich am 18. Oktober zwischen 17.45 Uhr und 20.45 Uhr im ICE 620, im Wagen 39, von Würzburg nach Düsseldorf aufhielten? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder in jeder Polizeidienststelle entgegen.

