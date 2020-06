Wo die Natur zu Hause ist

Rostock. Wer nahezu unberührte Natur entdecken will, ist in Mecklenburg-Vorpommern genau richtig. Im Zoo Rostock geben zwölf zwei Meter hohe Bildbänke mit 22 großformatigen Fotomotiven einen Einblick in die Vielfalt der Naturschönheiten des Urlaubslandes. Die Outdoor-Ausstellung mit Motiven aus den Naturerlebniszentren – beispielsweise ein Seeadler mit seiner Fischbeute – ist noch bis zum 30. August auf dem Veranstaltungsplatz im Zoo Rostock zu sehen. Weitere geplante Ausstellungsorte sind die Universitäts- und Hansestadt Greifswald im September und das Ostseeheilbad Zingst im Oktober 2020.

www.auf-nach-mv.de/naturerlebnis