Wenig Verkehr und viele Baustellen auf den Fernstraßen

Berlin/München. Im Autobahnnetz herrscht die Ruhe vor dem Sturm: Noch gibt es in keinem Bundesland Ferien. Gute Chancen also, am Wochenende freie Fahrt zu haben - wären da nicht die Baustellen.

Die langen Feiertagswochenenden sind vorbei und der Sommerferien-Reigen startet erst noch, mit Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland am 22. Juni. Dementsprechend niedrig ist die Staugefahr am kommenden Wochenende (16. bis 18. Juni) auf den Straßen.

Zahlreiche Baustellen bremsen allerdings den Verkehr aus. 1344 gibt es in Deutschland laut dem ADAC zurzeit, manche mit Vollsperrungen. Betroffen davon sind auch wichtige Reiserouten wie die A 3 oder die A 7.

Generell sieht der Auto Club Europa (ACE) die höchste Staugefahr am Freitagnachmittag. Am Sonntag können vor allem Ausflügler unterwegs sein.

Das sind die von den Automobilclubs identifizierten Strecken, auf denen es sich schwerpunktmäßig stauen könnte, oft auch in beiden Richtungen:

A 1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln A 3 Nürnberg - Würzburg und Frankfurt/Main - Köln - Duisburg A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main A 6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim A 7 Füssen - Ulm - Würzburg und Hannover - Hamburg - Flensburg A 8 Karlsruhe - Stuttgart - Ulm - München - Salzburg A 9 München - Nürnberg A 81 Singen – Stuttgart – Heilbronn A 93 Dreieck Inntal - Kufstein A 95/B 2 Garmisch-Partenkirchen - München A 99 Umfahrung München

Bei den alpinen Nachbarn

Für Österreich erwartet der ACE ein moderates Verkehrsaufkommen. Über mögliche Wartezeiten an Grenzübergängen informiert die österreichische Infrastrukturgesellschaft ASFINAG online. Der Arlbergtunnel ist das gesamte Sommerhalbjahr über gesperrt. Es ist mit mindestens einer halbstündig verlängerten Reisezeit über die Ausweichstrecke Arlbergpass zu rechnen.

Auch in der Schweiz fließt der Verkehr ruhig, längere Wartezeiten vor dem Gotthard-Tunnel sind nicht zu erwarten. In Norditalien dagegen kann es voller werden. Da an der Adria, den oberitalienischen Seen und dem Gardasee längst die Badesaison begonnen hat, ist auf

den Zufahrtsstraßen generell viel Betrieb. (dpa)

