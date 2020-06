Wärmstens willkommen

Rostock. Kleine regionale Manufakturen in Mecklenburg-Vorpommern freuen sich seit dem 25. Mai 2020 wieder auf Besucher. Deutschlands besten Gin gibt es beispielsweise in Klein Kussewitz nahe der Rostocker Heide, deren Küstentannen das Aroma für „Foerster’s Heide Gin“ liefern, dem Sieger in der Kategorie London Dry bei den World Gin Awards 2019.

Spezialitäten aus der Zitrone des Nordens, dem Sanddorn, können Gäste etwa im Wohlenberger Sanddorn-Hofladen an der Mecklenburgischen Ostseeküste genießen. Die Manufaktur Liebstöckel in der Feldberger Seenlandschaft lädt ein, die Natur neu zu erfahren und zu schmecken, zum Beispiel bei geführten Kräuter- und Pilzwanderungen. Im ganzen Land bieten kleine Hofläden und Hofcafés regionale Produkte an, gelistet sind viele von ihnen in der Hofladenkarte.

www.auf-nach-mv.de/hoflaeden