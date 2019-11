Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist um eine große Wasserwelt reicher.

Rust/Stockholm/Shanghai. Rutschen und mehr im Europa-Park, Schlemmen in Stockholm - und ein Legoland für China: Diese Neuigkeiten gibt es für Reisende.

Reiseziele vom Europa-Park über Stockholm bis China

Neue Wasserwelt im Europa-Park

Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, hat eine neue Wasserwelt. Das Indoor-Spaßbad Rulantica ist ganzjährig in Betrieb und bietet 25 Attraktionen, darunter 17 Rutschen. Nach Angaben des Europa-Parks handelt es sich um einen der größten Wasserparks Europas.

Markthalle in Stockholm öffnet wieder

In Stockholm öffnet die Markthalle von Östermalm nach drei Jahren Renovierung erneut ihre Pforten. Ab 23. Januar sollen Besucher in dem historischen Gebäude von 1888 wieder Spezialitäten der nordischen Küche bekommen, wie Visit Sweden ankündigte. Die Bauarbeiten hatten sich immer wieder verzögert und viel Geld gekostet. Nebenan wurde der Marktbetrieb in einer modernen Halle weitergeführt - dieses Gebäude soll nun verkauft werden. Östermalm ist ein besonders vornehmer Stadtbezirk Stockholms.

China bekommt ein riesiges Legoland

Im chinesischen Shanghai soll 2022 ein neuer Legoland-Freizeitpark eröffnet werden. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen, teilte das chinesische Fremdenverkehrsamt mit. Der Themenpark werde bei seiner Eröffnung das größte Legoland der Welt sein. Im Juni 2020 wird zunächst im US-Bundesstaat New York der dann weltweit größte Lego-Park seine Türen öffnen. In Deutschland befindet sich ein Legoland im bayerischen Günzburg. (dpa)

