Tag der offenen Tür: Pfingsten ist „KunstOffen“

Rostock. Vom 30. Mai bis 1. Juni 2020 werden die Ateliers und Galerien von gut 600 Künstlern und Kunsthandwerkern landesweit geöffnet sein.

Vom 30. Mai bis 1. Juni 2020 laden etwa 600 Künstler und Kunsthandwerker landesweit in ihre Ateliers, Galerien und Werkstätten ein und gewähren Einblicke in die Künstlerszene des Nordostens. Traditionell wehen bei der 26. Auflage dieser Veranstaltungsreihe blau-weiße Fahnen oder hängen gelbe Sonnenschirme überall dort, wo sich Fotografen, Maler und Kunsthandwerker von Besuchern – unter Beachtung der Schutzstandards – über die Schulter schauen lassen.

Der Kulturverein Schloss Broock in Vorpommern etwa lädt zu einer Ausstellung mit musikalischem Begleitprogramm nach Alt Tellin ein. In Klütz an der Mecklenburgischen Ostseeküste zeigt die Malerin Ana Sojor in ihrer Galerie „La Cantinita“ originelles Kunsthandwerk und Ölgemälde und in Groß Plasten in der Mecklenburgischen Seenplatte sind in einem ehemaligen Pferdestall großformatige Fotografien arrangiert.

www.auf-nach-mv.de/kunstoffen