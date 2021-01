Corona-Lockdown: Rodeln gehen oder lieber doch nicht

Viele Parkplätze sind am Mittwochmittag in Winterberg schon wieder belegt.

Winterberg. Einige Politiker machen sich darüber Sorgen, dass sich zu viele Menschen an beliebten Orten im Freien versammeln.

Es klingt eigentlich schön: an der frischen Luft im Schnee rodeln oder spazieren gehen. Das haben sich in den vergangenen Tagen viele Menschen bei uns gedacht und sind in Orte mit Wintersport gefahren. Schließlich ist manches andere wegen der Corona-Krise gerade schwierig.

Dort waren dann die Parkplätze voll, es gab lange Staus. Vor allem waren an einigen Orten auch viele Menschen auf engem Raum. Nicht alle hielten sich an die Abstandsregeln oder trugen eine Maske. Das kann aber dazu führen, dass sich das Virus weiter verbreitet.

Einige Politiker machen sich darüber Sorgen. „Mein Appell lautet daher: Bleiben Sie zu Hause!“, sagte etwa der Chef des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Damit auch weniger Menschen Lust haben zu kommen, soll es im Ort Winterberg zum Beispiel weniger Parkplätze geben. Außerdem wollen die Behörden strenger kontrollieren, ob sich alle an die Regeln halten. (dpa)