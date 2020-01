Santa Cruz de Tenerife. Ob als Karnevalsjeck auf den Kanaren, über Kopf im Legoland oder entspannt auf einem Kreuzfahrtschiff: Reisetipps für gute Laune.

Zum Karneval nach Teneriffa und Legoland-Wirbelfahrt

Es muss nicht Rio de Janeiro sein - auch auf der Kanareninsel Teneriffa wird groß Karneval gefeiert. Hunderttausende versammeln sich in dieser Zeit in den Straßen der Inselhauptstadt Santa Cruz de Tenerifa. Die Feierlichkeiten mit Tänzen, Straßenmusikern und Partys dauern im Jahr 2020 vom 24. Januar bis 1. März. Höhepunkt ist die Krönung der Karnevalskönigin, wie die Tourismusagentur der Kanaren mitteilt.

Besucher steuern neues Fahrgeschäft im Legoland selbst

Neue Attraktion im Legoland Deutschland: In dem Fahrgeschäft "Lloyd's Spinjitzu Spinner" können die Besucher selbst per Knopfdruck Wirbel und 360-Grad-Überschläge auslösen. Drehungen sind vorwärts, rückwärts, im Uhrzeigersinn und gegen ihn möglich, wie der Freizeitpark in Günzburg (Bayern) mitteilt. Die Attraktion ist in der Ninja-Welt des Parks zu finden. Saisonbeginn ist am 28. März.

"Odyssey of the Seas" fährt 2021 im Mittelmeer

Das Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" wird in seiner ersten Sommersaison 2021 im östlichen Mittelmeer unterwegs sein. Angeboten werden Reisen ab Rom mit sieben, neun und zwölf Tagen, wie Royal Caribbean International mitteilt. Die angelaufenen Häfen liegen in Italien, Griechenland, der Türkei und Israel. Dabei sollen lange Aufenthalte an Land möglich sein. Das Schiff mit Platz für mehr als 4000 Passagiere soll im November 2020 fertig werden und in der ersten Wintersaison zunächst in Nordamerika unterwegs sein. (dpa)

