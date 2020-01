Miami Nun trifft es das Kreuzfahrtschiff einer US-Reederei: Auch die "Mardi Gras" wird später fertig als geplant. Mehrere Reisen mussten abgesagt werden.

"Mardi Gras" wird Monate später fertig

Das Kreuzfahrtschiff "Mardi Gras" von Carnival Cruise Line wird mehrere Monate später fertig als geplant. Die Auslieferung war für den 31. August 2020 geplant gewesen - nun soll das Schiff laut der US-amerikanischen Reederei am 14. November in See stechen.

Acht Reisen unter anderem in Europa wurden abgesagt. Die betroffenen Gäste seien bereits informiert worden. Zunächst hatten mehrere Online-Portale über die Terminverzögerung berichtet.

Die "Mardi Gras" wird derzeit in der Meyer Werft in Turku gebaut und mit 5200 Passagieren das größte Schiff der Flotte sein. Als erstes US-Kreuzfahrtschiff wird es komplett mit Flüssiggas (LNG) angetrieben. Highlight an Bord ist eine Achterbahn.

Auch 2019 wurden zahlreiche Kreuzfahrtschiffe später fertig als geplant - etwa die "World Exlorer" von Nicko Cruises, die "Hanseatic nature" von Hapag-Lloyd Cruises, die "Costa Smeralda" von Costa und zuletzt die "Aida Mira" von Aida Cruises.