Gesundes Essen, das schmeckt

Wismar. Die Gesundheit ist unser wertvollstes Gut. In Mecklenburg-Vorpommern lässt sie sich zwischen Ostsee, Inseln und Seenplatte wunderbar pflegen. Dazu gehören Touren an der frischen Luft – egal, ob auf dem Rad, zu Fuß oder mit Nordic Walking-Stöcken – oder auch Kuraufenthalte oder Yoga-Reisen. Zu unserem Wohlbefinden trägt aber vor allem auch unsere Ernährung bei. Dass gesundes Essen zudem richtig gut schmecken kann, erklärt Lars Kohlhagen, Chefkoch im Fischrestaurant Oberdeck in der Seeperle in Wismar. Natürlich zieht er eben den Fisch als Paradebeispiel heran. Er ist überzeugt: „Wer keinen Fisch mag, hat noch keinen guten Fisch gegessen.“ Jeder Fisch sei gesund, das liege vor allem am hochwertigen Eiweiß. „Aber auch sonst stecken sie voller wertvoller Stoffe, wie zum Beispiel Vitamin D oder Spurenelementen wie Selen und – ganz wichtig: Jod.“

