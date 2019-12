Zu den beliebtesten Silvester-Flugzielen ab Hamburg in diesem Jahr gehören London und Mallorca.

Hamburg Fernweh zum Jahreswechsel: Das neue Jahr im Ausland zu begrüßen, wird immer beliebter. Ein Ranking des Hamburger Flughafens zeigt, wo es an Silvester besonders häufig hingeht.

Die beliebtesten Silvester-Flugziele ab Hamburg

Zum Jahreswechsel zieht es viele Norddeutsche wieder in die Ferne. Der Hamburger Flughafen erwartet am letzten Tag des Jahres mehr als 13.000 abreisende Fluggäste.

Beliebtestes Flugziel ist dabei allerdings kein Sonnen- oder Skiparadies, sondern wie bereits in den vergangenen Jahren London. Das geht aus den Top-10-Silvesterzielen hervor, die der Hamburg Airport nun veröffentlichte. Auf Platz zwei und drei folgen demnach die Winterziele München und Zürich gefolgt von Paris und Palma de Mallorca auf Platz 5. Es folgen Wien, Stuttgart, Las Palmas auf Gran Canaria und Teneriffa. Auf Platz 10 kommt etwas überraschend Manchester, das von Easyjet und Ryanair angeflogen wird.

Wer den Jahreswechsel über den Wolken feiern will, kann dies an Bord des Aeroflot-Flugzeugs machen, das am 31. Dezember um 22 Uhr nach Moskau abhebt - als letzte Linienmaschine des Tages.