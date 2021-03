Ruhe und Natur Landluft statt Corona-Muff: Ferienhöfe in Deutschland

Böbing Ferienbauernhöfe bieten vor allem Familien eine Pause vom Corona-Alltag - mit Tieren, idyllischer Natur und authentischen Bauernhoferlebnissen. Fünf Beispiele.

Kühe melken, Ponyreiten, Kaninchen streicheln: Ferien auf dem Bauernhof stehen bei Familien hoch im Kurs. Das gilt erst recht in Corona-Zeiten.

Rund ein Drittel der Ferienhöfe sind in den Sommer- und Herbstferien 2020 besser gebucht als im Vorjahr, ergab eine Befragung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof und Landtourismus. Dabei war das gemeinsame Füttern der Tiere verboten, Reitstunden fanden nur als Einzelunterricht statt.

Ruhe, Natur und frische Landluft sind die Zugpferde der fast 10.000 Bauernhof-Domizile in Deutschland. Allerdings ist Bauernhof nicht gleich Bauernhof, das Angebot reicht vom Erlebnishof mit aktiver Landwirtschaft bis zum Pferdehof.

Die größte Nachfrage besteht für die Küste und das Alpenvorland, doch auch in anderen ländlichen Regionen haben Bauernhöfe viel zu bieten. Das zeigen die Gästebewertungen auf www.landreise.de , einem der größten deutschen Vermittlungsportale für Bauernhof- und Landurlaub. Auf ihrer Grundlage wurden die beliebtesten Ferienhöfe der Bundesländer gekürt. Eine Auswahl:

Tradition in Bayern: der Bussjägerhof

Hier darf man sich die Hände schmutzig machen: Der Bussjägerhof in Böbing - laut Auswertung Deutschlands beliebtester Ferienhof 2021 - ist ein Erlebnisbauernhof. Der Familienbetrieb in ruhiger Alleinlage bewirtschaftet 30 Hektar Grünland. Auf der Weide stehen Mastrinder, und ihre Frühstückseier können die Kinder direkt aus dem Hühnerstall holen. Selbst wenn das Anpacken beim Ausmisten und Füttern in diesem Sommer noch nicht wieder möglich sein sollte, gibt es genug zu tun.

Das Angebot reicht vom Abenteuerwald bis zum Naturbadeteich, von der Spielscheune bis zum Ponyreiten. Auf die Erwachsenen wartet ein Wellnessbereich und für den Familienausflug in die Berge können Mountainbikes, geländegängige Buggys und im Winter - passend zum hofeigenen Skilift - auch Ski ausgeliehen werden.

Außerdem gibt der 300 Jahre alte Hof zwischen Garmisch-Partenkirchen und München einen Einblick ins traditionelle Leben der Bergbauern: mit bäuerlichem Stoffdruck, Kräuterwanderungen und viel Atmosphäre.

Auf dem Pferd durch Brandenburg: der Rüsterhof

Wasser und Pferde sind das Pfund, mit dem der Rüsterhof in Brandenburg wuchert. Ob im Kanu über die Spree oder auf dem Rücken eines Isländers durch Wald und Wiesen: Mit mehr als 200 Seen, zahlreichen Flüssen und viel Platz lädt das Seenland Oder-Spree südöstlich von Berlin zu Ausflügen in die Natur ein.

Auf dem Hof, den Familie Melchert am Rande des kleinen Dorfes Görzig in vierter Generation bewirtschaftet, leben neben den sechs Islandpferden auch zwei Esel, die auf Ausritte und Trekkingtouren warten. Außerdem können Fahrräder und GPS-Geräte fürs Geocaching im angrenzenden Sauener Wald ausgeliehen werden.

Das Leben auf dem Hofgelände konzentriert sich auf die große Freifläche zwischen den alten Feldsteingemäuern. Hier gibt es ein holzbeheiztes Saunahaus, einen Pool, ein Streichelgehege mit Kaninchen und Meerschweinchen und eine große Sandkiste.

Märchenhaftes Hessen: der Weidelshof

Im nordhessischen Bergland, der Heimat der Gebrüder Grimm, ist ein Märchenbauernhof geradezu Pflicht. Der Weidelshof zwischen Kassel und dem Edersee hat sich mit diesem Themenschwerpunkt besonders auf Babys und Kleinkinder eingestellt. Die Ferienwohnungen rund um die Fachwerkmühle im Wiesental sind allesamt kindgerecht eingerichtet, die Ausstattung reicht vom Wickeltisch bis zum Fläschchenwärmer.

Auf dem Kinderbauernhof gibt es neben dem Märchenspielzimmer und der großen Märchenscheune samt Ritterburg auch allerlei kleinere Tiere: Kaninchen, Schafe, Katzen, Ziegen und Esel leben auf dem Hof. Beim Ponyreiten können die Kleinen die nähere Umgebung erkunden, für Ausflüge in den Naturpark Kellerwald-Edersee, die Fachwerkstadt Naumburg oder zur Ruine der Weidelsburg stehen Kinderwagen, Buggy oder Rückentrage zur Verfügung. Auch auf geführten Wanderungen oder per Leihrad geht es in die waldreiche Mittelgebirgslandschaft. Für Entspannung sorgen das Kneippangebot, Massagen, Sauna und Solarium.

Ferien am See in Niedersachsen: der Erlebnishof Wübbold

Der Erlebnishof Wübbold am Alfsee setzt auf Action: In der eigenen Freizeitanlage, dem Erlebnisland Irrgarten Alfsee, toben Kinder durch den Irrgarten, die Strohburg und über die Kletteranlage, lassen sich ins Sprungkissen fallen oder sausen die Wasserrutsche hinab.

Auf dem Hof selbst gibt es einen Spielplatz, einen großen Spielzeug-Fuhrpark und allerlei Kleintiere zum Streicheln. Die Eltern entspannen derweil im Garten oder in der Infrarotsauna ihres Ferienhauses, bis sich alle zum Lagerfeuerabend mit Stockbrot wiedertreffen.

Hauptanziehungspunkt inmitten von Feldern und Wiesen ist im niedersächsischen Rieste allerdings die Seenwelt: Zwar ist der Alfsee, der sich dank gut ausgebauter Radwege bequem umrunden lässt, größtenteils ein Vogelschutzgebiet. Der angrenzende Dubbelausee besitzt aber ein Strandbad mit Sandstrand, einer Wasserskianlage, Tretbooten und Standup-Paddling.

Landleben in Rheinland-Pfalz: der Kapellenhof

Echtes Landleben hautnah erleben, das geht in der Vulkaneifel: Der Kapellenhof außerhalb von Manderscheid ist ein sogenannter vollerwerbslandwirtschaftlicher Betrieb mit vielen Tieren.

Familie Krämer bewirtschaftet hier umgeben von Wald und Wiesen 150 Hektar Grünland und 90 Hektar Acker, mehr als 200 Kühe haben Platz im Stall. Gäste dürfen beim Melken zuschauen und selbst Hand anlegen, mit dem Traktor mitfahren, die Tiere im Streichelzoo füttern und die Eier im Hühnerstall einsammeln. Sogar bei der Geburt eines Kälbchens holen die Landwirte neugierige Städter dazu.

Infotafeln in den Ställen, Hofführungen und eine Rallye für Kinder vermitteln Wissenswertes über die Landwirtschaft. Für die Kleinen gibt es einen Spielplatz, eine Heuburg zum Toben und Ponyreiten. Auch der Urlaub mit dem eigenen Pferd ist möglich. Mountainbiker und Wanderer bekommen GPS-Daten für Touren durch die Eifelwälder, bevor der Tag vor dem Holzbackofen mit einem Flammkuchen ausklingt.

