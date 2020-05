Rostock: Der Gesundheits-Hotspot an der Ostsee

Rostock. Rostock ist mit dem größten zusammenhängenden Küstenwald Deutschlands und seinen vier Seebädern ein Magnet für Aktiv- und Wellnessurlauber.

Es gibt einige Dinge, die man über Rostock noch nicht weiß. Etwa, dass die Stadt an der Ostsee über den größten zusammenhängenden Küstenwald ganz Deutschlands verfügt. Oder dass zehn neu eröffnete Thalasso-Kurwege auf Sand- oder Waldboden sowie im Brandungsbereich Gäste und Einheimische tief durchatmen lassen. Zusammen mit den vier Ostseebädern der Stadt und dem milden Reizklima der Küste macht dies die Hanse- und Universitätsstadt zu einem Hotspot für Aktiv- und Wellnessurlauber oder schlicht alle Menschen, die gesünder und bewusster leben wollen.

Denn wandeln und ausruhen mitten in der Natur, den Geschmack der Luft und das wohltuende Gefühl beim Atmen genießen – und dabei auch noch etwas für die Gesundheit tun: Gegen diese Art der bewegten Entspannung und entspannten Bewegung lässt sich nur schwer etwas einwenden. Für viele Menschen sind aktive Erholung und Regeneration die Grundvoraussetzungen für einen gelungenen Urlaub.

Das Alleinstellungsmerkmal Rostocks

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und ihren vier Ostseebädern Diedrichshagen, Hohe Düne, Markgrafenheide und Warnemünde sind die Besucher unterwegs in einem maritimen und gesundheitsfördernden Klima, das von Experten hier auch „mildes Reizklima“ genannt wird. Salz, Luftfeuchtigkeit und kühler Küstenwind sind ebenso bestimmende Faktoren wie eine hohe UV-B-Strahlung (Vitamin D) in den wärmeren Monaten des Jahres, etwa von März bis Oktober. Die Wirkungen sind vielfältig: Die Haut erholt sich, an Bronchitis oder Asthma erkrankte Menschen bekommen ebenso wie Allergiker besser Luft, der Einfluss auf Rheuma oder Bluthochdruck ist positiv, Stoffwechselerkrankungen oder Osteoporose werden hier gelindert. Der Körper härtet sich ab und vieles mehr.

Hinzu kommt am Gesundheits-Hotspot Rostock ein Alleinstellungsmerkmal, das mit seiner Größe von rund 6000 Hektar in Deutschland einmalig ist und im Zusammenspiel mit der Seeumgebung für klimatisch einzigartige Bedingungen sorgt: der größte zusammenhängende und erschlossene Küstenwald der Bundesrepublik, die Rostocker Heide. Hier bewegen sich die Besucher in der sauerstoffreichen Waldesluft, die durch die gedämpft hereinwehende, frische Seebrise zusätzlich „aufgeladen“ wird. Mit mehr als 60 Kilometern ausgezeichneter Wege und einem 26 Kilometer langen Rundweg ist die Rostocker Heide ein Paradies für Wanderfreunde und Fahrrad-Enthusiasten. Ob der Ostseeküstenradweg zwischen Hohe Düne und Graal-Müritz oder der Entdeckerpfad „Biologische Vielfalt“ – hier kann man es ebenso sportlich wie entspannt angehen lassen, die Natur genießen und aktiv etwas für die eigene Gesundheit tun.

Dieses Pfund an besten Voraussetzungen für eine Gesundheits- und Wellnessdestination ersten Ranges haben die Rostocker Touristiker längst erkannt. Für die Gäste haben sie eine Gesundheits-Offensive gestartet und unlängst insgesamt zehn Thalasso-Kurwege angelegt, auf denen das gesundheitsfördernde und heilklimatische Wandern und Gehen möglich ist. Die Rundkurse kombinieren Wanderabschnitte am Strand und in der Rostocker Heide miteinander und verlaufen in allen vier Seebädern Diedrichshagen, Hohe Düne, Markgrafenheide und Warnemünde – die allesamt Rostocker Stadtteile sind – sowie im Wald- und Heidegebiet. Unterwegs auf Böden mit unterschiedlicher Beschaffenheit sind die Wanderer den verschiedenen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. Je nach Bedürfnissen können sie in der vollen Bandbreite der Belastungsstufen 1 bis 10 ihre Runden nach ihrer Leistungsfähigkeit auswählen. Klima, körperliche Belastung und Entspannung sowie die Landschaft sorgen nicht nur für den Körper, sondern auch die Seele für einen aktiven Erholungseffekt – ein Besuch in der Gesundheits- und Wellnessdestination Rostock ist eben ein ganzheitliches Erlebnis.

