NRW. Aquaplaning kann Donnerstagmorgen zu einer Gefahr auf den Straßen im Ruhrgebiet werden. Zu Silvester könnte es bis zu 16 Grad warm werden.

Noch unbeständig mit Regen oder Sprühregen, zeitweise windig: Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Donnerstag (30.12.21). Pendler sollten vorsichtig sein: Der WDR warnt vor Aquaplaning in der Region am Donnerstagmorgen.

Donnerstagfrüh sowie auch tagsüber ist es weitgehend bedeckt und es regnet zunächst. Der Regen lässt im Laufe des Tages von Südwesten allmählich nach. Im Nordosten und Norden regnet es laut DWD den ganzen Tag. Es ist weiterhin ungewöhnlich mild bei Höchstwerten zwischen 13 Grad im Münsterland und 16 Grad am Rhein, in Hochlagen 9 bis 12 Grad. Der Wind weht mäßig, zeitweise aber stark böig. Im Bergland schließt der Deutsche Wetterdienst einzelne stürmische Böen nicht aus.

Silvester nicht mehr so regnerisch wie an den Tagen davor

In der Nacht zum Freitag ist es weiterhin stark bewölkt bis bedeckt. Vor allem im Nordosten gibt es zunächst zeitweise Regen, später lässt dieser nach. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, anfangs ist er im Bergland teils noch stark böig.

Silvester könnte es bis zu 16 Grad warm werden, in Hochlagen um 10 Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Laut den Vorhersagen werde es an Silvester nicht ganz so regnerisch werden wie an den Vortagen. Es kann sogar einige Auflockerungen geben. Doch seien starke Böen möglich.

Das neue Jahr startet am Samstag zunächst stark bewölkt und örtlich mit etwas Regen. Im Laufe des Tages soll es auflockern und meist nicht mehr regnen. Laut DWD soll es zwischen 11 und 15 Grad warm werden.

