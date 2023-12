Zwei Senioren sterben bei Brand in ihrem Einfamilienhaus

Nach einem Wohnhausbrand in Bad Wünnenberg (Kreis Paderborn) haben Einsatzkräfte zwei Tote entdeckt. Dabei handele es sich um die beiden Bewohner des Hauses, eine 73-Jährige und einen Mann im Alter von 65 Jahren, erklärte die Polizei am Samstag. Die Todesursache war zunächst unklar. Hinweise auf Gewalteinwirkung gebe es nach ersten Erkenntnissen aber nicht. „Grund für den Brand könnten ein technischer Defekt oder eine fahrlässige Brandstiftung sein“, hieß es.

Demnach hatte der Pflegedienst den Brand am Samstagmorgen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Diese habe dann die leblose 73-Jährige im Wohnzimmer und den ebenfalls leblosen 65-Jährigen im Schlafzimmer gefunden, erklärte die Polizei. Das Haus sei für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt worden. (dpa)

