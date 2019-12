Hamm/Dortmund/Soest. Fahrgäste der Eurobahn müsse wohl noch länger mit Zugausfällen rechnen. Die Gewerkschaft EVG will ihren Streik fortsetzen. Wie lange, ist offen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zugausfälle drohen: Streik bei Eurobahn wird fortgesetzt

Fahrgäste der Eurobahn müssen sich auch am Dienstag auf Zugausfälle einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will ihren Streik beim zweitgrößten Anbieter im Schienen-Regionalverkehr in NRW fortsetzen. Die Beschäftigten des Eurobahn-Betreibers Keolis hatten sich vergangene Woche in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen.

Betroffen von dem Streik waren am Montag Verbindungen in Ostwestfalen-Lippe, aber auch der Maas-Wupper-Express von Venlo nach Hamm (RE 13). Laut Keolis gab es bis zum späten Nachmittag insgesamt 22 Halt- und Zugausfälle. Zum Teil habe es einen Bus-Ersatzverkehr gegeben. Auch die Werkstatt des Unternehmens in Hamm wurde bestreikt.

Eisenbahngewerkschaft: Streik wird sich immer stärker auswirken

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert für die Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, Zeitguthabenkonten sowie eine betriebliche Altersvorsorge. Von der Geschäftsleitung gebe es kein verhandlungsfähiges Angebot, sagte EVG-Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschay. Der Streik werde so lange fortgesetzt, bis die Geschäftsführung von Keolis die Voraussetzungen für weitere Verhandlungen schaffe, so Ingenschay.

Die Eurobahn ist nach der Deutschen Bahn der zweitgrößte Anbieter im Regionalverkehr auf der Schiene in Nordrhein-Westfalen. Sie betreibt insgesamt 15 Regionalexpress- und Regionalbahnlinien. Betroffen vom Arbeitskampf sind laut EVG Bahnlinien in Westfalen, Lippe und in Teilen von Niedersachsen.

Mit der Gewerkschaft der Lokomotivführer hatte sich die Eurobahn schon im April auf einen Tarifvertrag geeinigt. Sie sieht eine allgemeine Vergütungserhöhung von 2,2 Prozent ab dem 1. Juli 2019 und von weiteren 3 Prozent ab dem 1. Juli 2020 vor. (mit dpa)