Werl: Zoll findet 84 Kilo Marihuana in Lagerhalle

Werl. Rund 84 Kilo Marihuana haben Zollmitarbeiter in einer Lagerhalle in Werl sichergestellt. Die Zollfahndung Essen übernimmt die Ermittlungen.

Knapp 84 Kilogramm Marihuana hat der Bielefelder Zoll in Werl abgefangen. Die Beamten stellten die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von gut 800 000 Euro bereits am 27. Juli sicher. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" konnte der Fund erst jetzt veröffentlich werden, wie die Polizei Bielefeld mitteilt.

Gefunden hat der Zoll die Drogen zufällig in der Lagerhalle eines Spediteurs in Werl. Bei der Kontrolle einer Palette kam das Marihuana, vakuumverschweißt in Beuteln und in Kunststoffkisten, zum Vorschein. "Die Lieferung aus Spanien sollte von Werl aus weitertransportiert werden.", so Ralf Wagenfeld, Pressesprecher des Hauptzollamts Bielefeld. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg. (dpa/ots)

Bei einer zufälligen Kontrolle hat der Zoll Bielefeld 84 Kilo Marihuana sichergestellt. Foto: Polizei Bielefeld

