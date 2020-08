Vier Frauen nach Konsum von Haschkeksen im Krankenhaus

Lünen. Nachdem sie Haschkekse gegessen hatten, mussten vier Frauen ins Krankenhaus. Viele weitere hatten Kreislaufprobleme.

Der Konsum von Haschkeksen bei einer Party in Lünen im Kreis Unna hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung wurden vier Frauen ins Krankenhaus gebracht. Acht weitere Frauen seien wegen Kreislaufproblemen medizinisch betreut worden, berichete er am Samstag.

Laut Polizei gaben die Frauen an, Haschkekse konsumiert zu haben. Zuvor hatte der WDR darüber berichtet.

Massenanfall von Verletzten

Zunächst hatte es für die Feuerwehr nach einem kleineren Einsatz ausgesehen. Denn in einem ersten Anruf der Frauen in der Notrufzentrale war nur von einer Person mit Kreislaufproblemen die Rede. Doch als der erste Rettungswagen vor Ort war, zeigte sich schnell, dass es deutlich mehr Betroffene gab. Deshalb wurde von der Feuerwehr Alarm wegen eines Massenanfalls von Verletzten ausgelöst. Am Ende waren Rettungskräfte aus dem gesamten Kreis Unna und aus Castrop-Rauxel im Einsatz, wie der Sprecher der Stadt Lünen berichtete.

Nicht ganz klar war zunächst das genaue Alter der zwölf Frauen. Einmal hieß es, sie seien im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, ein andermal sie seien alle über 50.