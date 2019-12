Paderborn-Schloß Neuhaus. Bei einem schweren Unfall sind am Donnerstag in Paderborn zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Lkw kam von der Straße in den Gegenverkehr ab.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Paderborn: Zwei Tote bei Lkw-Unfall auf der B1

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B1 in Paderborn hat es am Donnerstag zwei Tote gegeben. Ein Lastwagen war in den Gegenverkehr geraten. Er prallte erst in einen VW Golf und dann in einen Sattelzug. Die Unfallstelle sollte für mehrere Stunden bis in den Abend hinein gesperrt bleiben, hieß es am Nachmittag.

Zur Unfallursache gab es am Donnerstag von der Polizei noch keine Erkenntnisse. Wohl aber zum Hergang: Gegen 9.55 Uhr war ein 56-Jähriger am Steuer eines Zwölftonners auf der B1 im Paderborner Ortsteil Schloß Neuhaus unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Auffahrt auf die A33 geriet sein Lastwagen in den Gegenverkehr - und löste eine Kettenreaktion an Kollisionen aus.

Großeinsatz mit drei Rettungshubschraubern

Erst prallte der Lastwagen gegen einen VW-Golf, in dem ein 24-Jähriger aus Paderborn in Richtung Bad Lippspringe fuhr, berichtete die Polizei am Donnerstagnachmittag. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Golf gegen einen Sattelzug aus Dortmund, der in gleicher Richtung unterwegs war. „Anschließend prallte auch der Zwölftonner in diesen Lastzug“, teilte die Polizei mit. Der Sattelzug durchbrach dabei die Leitplanke und blieb an der dortigen Böschung liegen.

Der Unfall löste einen Großeinsatz für die Feuerwehr aus. Alle drei Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und erlitten teils schwerste Verletzungen, berichtete die Polizei. Unter anderem drei Rettungshubschrauber und mehrere Notärzte waren im Einsatz.

Alle drei Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt

Der 24-jährige Golf-Fahrer und der 56-Jährige aus Gütersloh in dem Zwölftonner, der den Unfall ausgelöst hatte, starben noch am Unfallort, berichtete die Polizei. Notärzte hatten zuvor versucht, sie wiederzubeleben. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 55-Jähriger aus Dortmund, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Paderborn.

Um den Sattelschlepper zu bergen, war ein Schwerlastkran nötig, berichtete die Polizei. Die Unfallstelle war für Stunden gesperrt. Die Polizei sicherte zahlreiche Unfallspuren. Die Staatsanwaltschaft Paderborn beauftragte einen Sachverständigen zur Ermittlung der Unfallursache. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.