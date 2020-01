Münster: Polizei stoppt E-Bike-Fahrer mit 3,7 Promille

Symbolbild. In Münster ist ein Radfahrer gestoppt worden, der sturzbesoffen war.

Münster. Ein sehr stark betrunkener Norweger hat in Münster einen Unfall mit einem Elektro-Fahrrad gebaut. Der Atemalkohol-Wert war extrem.

Die Polizei hat in Münster den Fahrer eines E-Bikes gestoppt, der erheblich betrunken einen Unfall gebaut hatte. Am Dienstagnachmittag war der 50-jährige Norweger in der Innenstadt auf dem Fahrrad gefahren und ins Straucheln gekommen. Ein Alkoholtest ergab einen extrem hohen Blutalkohol-Wert im Atem.

Gegen 16.20 Uhr hatte der Norweger auf der Piusallee in der Münsteraner Innenstadt die Kontrolle über das Elektro-Fahrrad verloren und war gegen einen geparkten Opel Astra geprallt. Der Radfahrer stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht.

Norweger hatte 3,76 Promille Alkohol im Blut

Hinzugerufenen Polizisten fiel auf, dass der E-Bike-Fahrer stark nach Alkohol roch, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er habe dann freiwillig seinen Atem mit einem Messgerät auf Alkohol überprüfen lassen, berichtete die Polizei. Das Ergebnis nahm dann auf der Promille-Skala einen Spitzenwert ein: 3,76 Promille. Zum Vergleich: 0,5 Prozent werden beim Fahren im Straßenverkehr bei uns noch toleriert. Als „absolut fahruntauglich“ gilt ein Wert ab 1,1 Promille, teilt der ADAC mit.

Laut Polizei sei der E-Bike-Fahrer zwar erkennbar betrunken gewesen, habe sich aber noch auf den Beinen halten können: „Sturzbesoffen war er nicht“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Es sei durchaus möglich, dass Atemalkoholwerte extreme Werte anzeigen, wenn man kurz vor einer Messung Hochprozentiges getrunken habe, sagte der Sprecher.

Auf der Wache wurde dem Radfahrer deshalb auch eine Blutprobe entnommen, um das Ergebnis zu überprüfen, teilte die Polizei mit. Das Ergebnis der Probe lag am Mittwoch jedoch noch nicht vor, sagte der Sprecher: „Sowas dauert meist zwei bis drei Tage“.

Gegen den Norweger wurden ein Strafverfahren eingeleitet, wegen Trunkenheit im Verkehr. (dae)

