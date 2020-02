Dülmen. Ein Lkw mit Kartoffeln ist auf der A43 bei Dülmen nach einem Reifenplatzer von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Lkw voller Kartoffeln kommt auf A43 von der Fahrbahn ab

Ein mit Kartoffeln beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 43 bei Dülmen im Grünstreifen umgekippt. Wie die Polizei berichtet, war der Sattelzugfahrer in Richtung Münster unterwegs, als er aufgrund eines Reifenplatzers von der Fahrbahn abkam und in den angrenzenden Grünstreifen geriet.

Dort kippte der Auflieger um und verlor die geladene Ware. Der 73-jährige Fahrer wurde teilweise unter Kartoffeln begraben, schwer verletzt und musste von Rettungskräften befreit werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Rechter Fahrstreifen der A43 Richtung Münster wird gesperrt

Im Laufe des Vormittags werde der Lkw und die Kartoffeln geborgen und der rechte Fahrstreifen der A43 Richtung Münster gesperrt, sagte eine Polizeisprecherin. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Weitere Informationen zur Sperrung teilt die Polizei auf ihrem Twitter-Kanal mit. (red)

