Kierspe: Mann wählt 21-mal den Notruf, um zu schimpfen

Kierspe. Ein 36-Jähriger hat in Kierspe 21-mal den Notruf gewählt. Dabei handelte es sich nicht um einen Notfall - der Mann wollte einfach nur schimpfen.

Ein 36-Jähriger hat in Kierspe im Märkischen Kreis am Mittwochvormittag mehrfach den polizeilichen Notruf gewählt, um sich wiederholt über Polizei und Staat zu beschweren. Zwischen 8.30 und 10 Uhr gingen 21 Anrufe bei der Leitstelle ein. Laut Polizei befand sich der Mann aber zu keiner Zeit in Not.

Eine Streifenwagenbesatzung traf den Anrufer in einem Café in der Kölner Straße an. Dieser habe sich uneinsichtig gezeigt, weshalb die Beamten sein Handy konfiszierten, heißt es von Seiten der Polizei. Gegen den Mann wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen ermittelt.

