Hamm. Die Stadt Hamm hat jetzt erstmals einen „Hauptbahnhof“. Am Montag wurde die Umbenennung feierlich besiegelt - 170 Jahre nach dem Bau des Bahnhofs.

Hamm: Deutsche Bahn erhebt Station zum „Hauptbahnhof“

Für die Menschen in Hamm, war er es schon immer, offiziell aber ist der Bahnhof in Hamm erst seit diesem Montag tatsächlich ein „Hauptbahnhof“. Mit einer feierlichen Schild-Enthüllung wurde nun die Umbenennung besiegelt.

„Erstmal seit 170 Jahren trägt die Station nun die Bezeichnung Hauptbahnhof“, teilten Deutsche Bahn und der Verband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) mit. Dass am Hauptbahnhof insgesamt 24 Stationsschilder auszutauschen waren, war dabei die kleinste Arbeit.

„Hamm Hauptbahnhof“: Umbenennung betraf nicht nur Schilder

„Hamm (Westf.) Hbf“ prangt nun auf den Bahnhofsschildern. „Doch mit dem Austausch der Beschilderung ist es nicht getan“, berichtete die DB. Auch die Ansagen am Bahnhof und in den Zügen seien zu ändern gewesen, ebenso die Vertriebssysteme, wie etwa auf bahn.de oder in der Smartphone-App DB Navigator.

Schließlich musste die neue Bahnhofsbezeichnung auch in alle europäischen Fahrpläne eingearbeitet werden, teilte die Bahn mit - „und in Vorschriften der Leit- und Sicherungstechnik und die verschiedenen zugehörigen Systeme zur elektronischen Datenverarbeitung und -information“. Auch Stadtpläne, Navigationssysteme, Pläne für Polizei und Feuerwehr, Reiseführer und ähnliches gedrucktes und elektronisches Material mussten angepasst werden.

Bahnsteig wurde auf RRX-Niveau gebracht

Deutlich wichtiger für Reisende dürften aber bauliche Veränderungen am Hauptbahnhof sein. So wurde der Bahnhof in den vergangenen zwei Jahren nach Bahn-Angaben aufwändig saniert. Dazu gehört unter anderem die Bahnhofsfassade und die Gestaltung und Ausstattung der Personenunterführung. In seiner Funktion als „Knoten-Bahnhof“ wurde der Hauptbahnhof zudem baulich auf das Zukunftsprojekt Rhein-Ruhr-Express eingerichtet: Der Bahnsteig zu den RRX-Gleisen 12/13 wurden einheitlich auf 76 Zentimeter erhöht - damit ergibt sich ein barrierefreier Zugang zu Regionalzügen wie dem RRX oder neuen Fahrzeugen des Typs Stadler 3XL, sofern sie dort verkehren.

Etwa 30.000 Reisende und Besucher halten sich täglich am Hauptbahnhof in Hamm auf, berichtete die Bahn. Hamm sei nun die 34. Stadt in Deutschland, die einen „Hauptbahnhof“ hat. (dae)