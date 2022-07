Blaulicht Braunweißer "Brutus" in Unna gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Unna. Eine Halterin aus Unna vermisst ihren braunweißen Shih Tzu-Malteser-Mix "Brutus". Warum der Hund nicht einfach weggelaufen ist.

Halterin und Polizei in Unna sind auf der Suche nach Rüde "Brutus". Die Beamten gehen aktuell davon aus, dass der Shih Tzu-Malteser-Mix am Samstag gestohlen wurde, die Polizei bittet deshalb um Zeugen - das teilte sie am Montagnachmittag mit.

Der 13 Jahre alte Rüde sei am Samstag gegen 13 Uhr vor dem Edeka-Markt an der Bahnhofstraße angeleint gewesen, zehn Minuten später sei der Hund nicht mehr dort gewesen, gab die Halterin gegenüber der Polizei an. Sie schloss aus, dass der gechipte Vierbeiner weggelaufen sei, denn dies habe er "noch nie getan", wie die Beamten schrieben.

Polizei Unna bittet um Hinweise zu Rüde "Brutus"

Wer den braunweißen "Brutus" mit seiner roten Leine und seinem roten Halsband zuletzt gesehen hat, den bittet die Polizei um Hinweise unter 02303-9213120. (Red)

Oft gelesene Texte aus NRW finden Sie hier:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen