Besucher stirbt bei Konzert der Kelly Family in Halle

Die Kelly Family trat am Freitagabend im Rahmen ihrer "Mega Christmas-Show" in der OWL-Arena auf (Archivbild vom Konzert in Krefeld). Wegen eines medizinischen Notfalls wurde das Konzert jedoch abgebrochen.

Halle. Die Kelly Family hat am Freitagabend ihren Auftritt in der OWL-Arena abgebrochen. Zuvor war ein Zuschauer des Konzerts tödlich zusammengebrochen.

Tragischer Vorfall beim Konzert der Kelly Family in der OWL-Arena in Halle. Nach Angaben des Veranstalters ist ein Besucher des Konzerts am Freitagabend gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen starb der Fan demnach aufgrund eines medizinischen Notfalls, das teilte der Veranstalter später in einem Facebook-Posting mit.

Zuvor hatte sich demnach noch ein ärztliches Notfallteam um ihn gekümmert. Das Konzert in der OWL-Arena wurde nach dem Notfall abgebrochen und nicht fortgesetzt. "Unsere Gedanken sind bei dem Verstorbenen und seinen Angehörigen", hieß es weiter. Zahlreiche Fans der Kelly-Family kondolieren unter dem Posting.

Am vergangenen Wochenende war zudem im Bochumer Ruhrcongress ein Auftritt des Comedians Mario Barth nach einem Notfall im Publikum abgebrochen worden. Die Tatsache, dass der Einsatz des Sanitätsdienstes von der Bühme kommentiert worden war, hatte für viele Diskussionen gesorgt. Lesen Sie auch: Mario Barth bricht Show ab: Das passiert mit den Tickets

