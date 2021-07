Unfallatlas NRW: Deutlich weniger Unfälle im Pandemie-Jahr

Die Zahl der schweren Radunfälle war in der ersten Jahreshälfte 2020 zunächst niedriger, ist dann aber stark gestiegen (Symbolbild).

Düsseldorf. 2020 gab es in NRW weniger schwere Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Nur in einem Bereich stieg die Zahl im Sommer stark.

Mit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr sind viele Menschen im Homeoffice geblieben. Der wenige Verkehr hatte auch positive Auswirkungen auf die Zahl der Unfälle, bei denen Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Die Zahl ist im Vergleich zu 2019 um 14,1 Prozent gesunken, insgesamt wurden 67.110 Menschen bei Unfällen verletzt oder getötet. Maßgeblich dafür verantwortlich sind laut dem Statistischen Landesamt IT.NRW die um 18,1 Prozent niedrigeren Unfallzahlen mit Pkw-Beteiligung.

Insbesondere von März bis Mai, also in der Zeit des ersten Lockdown, und zum Jahresende lag die Zahl der Unfälle um bis zu 30 Prozent unter den Ergebnissen der entsprechenden Vorjahresmonate. Dies sind erste Erkenntnisse aus dem jetzt von den statistischen Ämtern des Bundes und der Länder aktualisierten interaktiven Unfallatlas.

Moderater ist hingegen der Rückgang bei den Unfällen mit Fahrrad-Beteiligung (-1,4 Prozent). In den Sommermonaten war die Zahl dieser Unfälle höher als im Jahr zuvor. Im September 2020 wurden 30 Prozent mehr Fahrradunfälle registriert als im September 2019. Dies hat wohl ebenfalls einen Pandemie-Hintergrund, da viele Menschen in dieser Zeit aufs Fahrrad umgestiegen sind. Sei es für die Fahrt zur Arbeit oder in der Freizeit.

Dies sind laut Unfallatlas die Unfallschwerpunkte in NRW:

Kreuzung Aachener Straße/Innere Kanalstraße/Universitätsstraße in Köln

Bereich Melatengürtel/Sömmeringstraße/Venloer Straße in Köln

Grafenberger Allee/Dorotheenstraße/Lindemannstraße in Düsseldorf

Unfälle mit Fahrrad-Beteiligung: Neusser Straße und Kreuzung Zülpicher Str./Zülpicher Wall in Köln

Die im Unfallatlas visualisierten Unfalldaten stammen aus der Statistik der Straßenverkehrsunfälle, die auf den Meldungen der Polizei basiert. Die NRW-weit höchste Unfallzahl mit Personenschaden gab es mit 4391 Unfällen in Köln. Bezogen auf die Bevölkerung ereigneten sich die meisten Unfälle mit 9,3 Unfällen je 1000 Einwohner in Heimbach (Kreis Düren). Die niedrigste Unfallhäufigkeit mit jeweils 1,7 Unfälle je 1000 Einwohner gab es in Nieheim (Kreis Höxter). (mawo)

